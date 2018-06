Incidenti | auto contro moto | muore a Livigno motociclista 16enne

Le auto elettriche provocano più Incidenti : Secondo una ricerca norvegese le auto elettriche o ibride sono protagoniste di più incidenti rispetto alle vetture alimentate con motori tradizionali Secondo una ricerca portata a vanti dalla Compagnia di assicurazioni norvegese, Gjensidige, nel Paese nord europeo – caratterizzato dalla più alta presenza di veicoli elettrici – i guidatori di auto elettriche o ibride avrebbero maggiori possibilità di avere un incidente stradale rispetto a ...

Calciatori e Incidenti stradali : quanti errori al volante e l’Rc auto lievita : Calciatori, quanti errori al volante: troppi sinistri e l’Rc auto lievita. Chi ci ha rimesso di più sono stati El Shaarawy Lopez e Baldé: i Calciatori sono spesso artefici d’incidenti stradali al volante delle loro auto ultra lusso. errori che fanno lievitare il prezzo dell’Rc auto. Ma di quanto? Campioni sul campo da gioco, ma non esattamente fuoriclasse al volante. I Calciatori italiani non sono automobilisti altrettanto virtuosi e si trovano ...

A4 - due Incidenti in pochi minuti : autostrada chiusa - caos e code chilometriche : A4 chiusa da Latisana a San Stino per due incidenti entrambi in direzione Venezia. Le code sono già di diversi chilometr i, chiusi gli svincoli di Latisana, Portogruaro e S. Stino così come l'...

Incidenti : scontro tra auto e moto - chiusa la 'Romea' nel Comune di Chioggia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - A causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti una autovettura e un motociclo, la strada statale 309 “Romea” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 84,580, nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di

Incidenti : scontro tra auto e due moto nel Bresciano - un morto : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - scontro fra due motociclette e un'auto a Esine, in provincia di Brescia. L'incidente, avvenuto sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, ha provocato un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. A perdere la vita è stato il conducente di una delle due

Viabilità e Incidenti in autostrada : chi pagherà per le strade distrutte? : Non bastasse il paese messo sotto assedio dal transito dei mezzi fuoriusciti dall'autostrada, a creare preoccupazioni ad Andrea Dri, sindaco di Porpetto, sono anche i danni provocati alla Viabilità ...

Argentina - Incidenti impossibili : camion e automobili inghiottiti in una voragine [VIDEO] : L’incredibile incidente è accaduto nella città Argentina di Resistencia dove si è aperta una voragine al centro di una strada trafficata Uno spaventoso, quanto incredibile incidente è stato immortalato nella città Argentina di Resistencia dove un automobile e un enorme camion sono stati letteralmente inghiottiti in una voragine che si aperta al centro di una strada trafficata. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, il ...

Incidenti : Vicenza - scontro frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) – Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donna alla guida di una Toyota Yaris, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è ...

Incidenti : Verona - sulla A22 tamponamento tra 5 auto e un camion - un morto e 8 feriti : Verona, 31 mag. (AdnKronos) - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A22 per un incidente, un tamponamento tra cinque auto e un camion, avvenuto tra i caselli di Ala e Avio: una donna deceduta e otto feriti. Le squadre dei pompieri intervenute da Rovereto, Avio e

Incidenti : travolto da un’auto davanti all’asilo - grave bimbo di 5 anni : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto davanti all’asilo che frequentava. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.15 di stamattina a Milano.Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il bimbo è stato trasferito all’ospedale di Niguarda in codice rosso. L'articolo Incidenti: travolto da ...

