Incidente in Tangenziale Nord | morto un motociclista 65enne | code per due chilometri

Mestre - Incidente in tangenziale/ Maxi tamponamento fra 6 auto e un tir : tutti illesi ma traffico in tilt : Mestre, incidente in tangenziale, Maxi tamponamento fra 6 auto e un tir: tutti illesi ma traffico in tilt. E' accaduto questa mattina poco dopo le 08:30: code chilometriche dopo lo scontro(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Mestre - Incidente in tangenziale tra un camion e sei auto : code e disagi : Fortunatamente l'incidente non ha causato gravi conseguenze tra gli automobilisti, nessuno dei quali è rimasto ferito in modo grave.Continua a leggere

Spaventoso Incidente in tangenziale : tir piomba su tre auto - un morto e 10 feriti : Spaventoso incidente a Mestre, 10 persone ferite ed una deceduta . I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con i sanitari per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte in un Spaventoso ...

Tir piomba su tre auto : spaventoso Incidente in tangenziale. 10 feriti e un morto : Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 10.20 all'uscita dalla barriera autostradale in direzione Mestre, in località Villabona. Nulla da fare per una delle persone coinvolte, la cui Mercedes è stata tamponata con violenza dal tir.Continua a leggere

Vercelli : Incidente in tangenziale : incidente questa sera, giovedì sera, intorno alle 18m lungo la tangenziale Ovest di Vercelli. Lo scontro fra due veicoli è avvenuto sul raccordo che porta a Biella: fra la rotonda del Carrefour e via ...

Fossano : Incidente all'imbocco della tangenziale : Tre vetture coinvolte e due persone ferite: questo è il bilancio dell'incidente accaduto questa sera - lunedì 4 giugno - in tangenziale a Fossano. Una vettura proveniente da Cuneo si è scontrata, ...

Incidente in tangenziale est : muore un motociclista 27enne nello scontro con un'auto : Le condizioni del ragazzo sono apparse disperate fin dal primo momento, trasportato al San Raffaele già in arresto cardiocircolatorio

Venezia : Incidente risolto in tangenziale di Mestre - carreggiata libera : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – E’ in via di smaltimento la coda in carreggiata est della tangenziale di Mestre, causata questa mattina dopo le 8 da un tamponamento che ha coinvolto 6 autovetture all’altezza dello svincolo Miranese, in direzione Trieste. I veicoli sono stati rimossi intorno alle 9.30 e la carreggiata è tornata libera. L'articolo Venezia: incidente risolto in tangenziale di Mestre, carreggiata libera sembra ...

Milano - Incidente in tangenziale : tir si ribalta e perde carico. FOTO : Milano, incidente in tangenziale: tir si ribalta e perde carico. FOTO Il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il mezzo pesante ha centrato lo spartitraffico centrale e ha invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti un elicottero e cinque ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. LA ...

Tangenziale Ovest - Incidente Milano : tir perde carico - auto travolte/ Ultime notizie - tamponamenti e feriti : Milano, incidente Tangenziale Ovest: tir perde carico di ferro su carreggiata A50, auto travolte e maxi tamponamenti. 5 feriti, uno gravissimo a Monza: Ultime notizie, traffico ko(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:37:00 GMT)