ilfattoquotidiano

: Inchiesta Aias, il verbale di De Mita: “Incontrai l’uomo di De Luca per sollecitare l’accreditamento in Regione”… - Cascavel47 : Inchiesta Aias, il verbale di De Mita: “Incontrai l’uomo di De Luca per sollecitare l’accreditamento in Regione”… - schnitzlerrr : Strano che un uomo di 90 anni abbia problemi di memoria. - mrcfsn : RT @fattoquotidiano: Inchiesta Aias, il verbale di De Mita: “Incontrai l’uomo di De Luca per sollecitare l’accreditamento in Regione” https… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ciriaco Denon ricorda. È “profondamente reticente”, scrivono i pm di Avellino. Non riconosce la propria voce in un’intercettazione che gli fanno ascoltare. Smentisce di essersi interessato per un sodale politico, l’ex presidente diAvellino onlus Gerardo Bilotta, ma non ha memoria del nome della persona per la quale chiese al giudice Mario Pagano (leggi l’articolo)– poi arrestato per corruzione su un giro di sentenze – “una cortesia semplice” (al telefono però lo disse e fu trascritto dalla polizia come Gerardo Bigotta). Deperò ammette di aver incontrato il consigliere per la sanità di Vincenzo De, Enrico Coscioni, perl’accreditamento della Regione Campania in favore di, il centro di riabilitazione che secondo la Procura di Avellino ha prodotto fatture di comodo per ricavare provviste grazie alle quali Bilotta ha costruito una villa e ...