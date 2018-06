Incendio auto sull' autostrada A26

Incidente con Incendio sulla provinciale : un'auto carbonizzata : CEGLIE MESSAPICA - Può ritenersi miracolato il conducente della Peugeot 206 che intorno alle 13 di oggi, domenica 24 giugno, è rimasto coinvolto in un Incidente sulla strada provinciale che collega ...

Firenze - auto in fiamme a Novoli/ Ultime notizie - un forte boato e poi l'Incendio : caos traffico : Firenze, auto in fiamme a Novoli, sotto il ponte della tramvia: grande paura, con il boato e il successivo incendio che ha fatto pensare al peggio, traffico in tilt(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Venezia : Incendio auto a Porto Marghera - colonna visibile a chilometri : Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - Poco prima delle 17.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Libertà nei pressi del centro Vega a Porto Marghera nella città metropolitana di Venezia per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’automobilista mentre percorreva la strada si è accorto c

Roma : fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. AntIncendio in azione : Roma: l’incidente alle 7.30 di stamattina Roma – fumo bianco questa mattina alle ore 7.30 circa su un bus Atac della linea 791 fermo al capolinea di Cornelia. Di seguito le parole di Micaela Quintavalle. La sindacalista ha così scritto su Facebook: “Parte l’Antincendio autobus salvo. Un altro bus indisponibile per i cittadini”. L'articolo Roma: fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione proviene ...

Lettere - Incendiò 4 auto e poi minacciò di morte una ragazza - arrestato : Gli ultimi articoli di Cronaca Agerola - Incidente in moto, 18enne in gravi condizioni Castellammare - Dissesto, stanziati altri 133mila euro per ripagare i creditori RC Scooter: a Napoli costa più ...

Incendio di rifiuti - truffa e furto d'auto : denunciate tre persone : Tre persone sono state denunciate rispettivamente per i reati di combustione illecita di rifiuti, furto di autovettura e truffa dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. A Oria , i militari ...

Autobus distrutto da un Incendio - colpa di una scintilla dall'impianto a metano : FANO - Paura a bordo a Fano, nelle Marche, dove un Autobus di linea ha preso improvvisamente fuoco. E' accaduto questa mattina intorno alle 11,30 nella zona di Carignano, dove l'automezzo di Ami-...

Anzio - l'auto della dirigente del commissariato di polizia distrutta da un Incendio : l'auto della dirigente del commissariato di polizia di Anzio Adele Picariello è stata distrutta stanotte da un incendio. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte sotto casa della...

Cinque auto d'epoca distrutte in un Incendio ad Alcamo : Cinque auto d'epoca sono state distrutte da un incendio ad Alcamo, perché è andato a fuoco il magazzino dove erano custodite. C'erano sette auto, solo due si sono 'salvate'. L'incendio è avvenuto la ...

Incendio in abitazione : tre persone soccorse dai vigili con l'autoscala - sono intossicate : Arezzo, 13 maggio 2018 - Incendio in abitazione a Castiglion Fiorentino: le fiamme si sono sprigionate nel tardo pomeriggio in via Fabianelli ed è subito partito l'allarme per i vigili del fuoco. In ...

Calabria (FI) : Incendio autobus è foto Giunta grillina : Roma – La deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Le immagini dell’autobus in fiamme a via del Tritone, con grave pericolo sia per gli occupanti che per i passanti, sono l’istantanea del declino di Roma sotto la Giunta grillina. L’esigenza di manutenzione dei mezzi Atac è stata sollevata da tempo e sistematicamente ignorata. Sembra esserci solo una logica che guida ...

Incendio auto consigliere Comune Cosenza : ANSA, - Cosenza, 8 MAG - L'automobile del consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone, eletto con il Pse, è stata incendiata nel parcheggio di Ecologia Oggi dove lavora. Il fatto è accaduto in ...

Autobus prende fuoco a Roma. Le foto dell'Incendio in via del Tritone : Attimi di panico a Roma, dove questa mattina un Autobus dell'Atac ha preso fuoco in pieno centro. L'incendio è divampato in via del Tritone, a pochi metri dalle principali sedi istituzionali della ...