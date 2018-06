Incendi | primi roghi in Sardegna | intervengono gli elicotteri

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La stagione deglinon è ancora cominciata ma ifocolai hanno già creato problemi in. Oggi per due volte si è dovuto alzare in volo un elicottero della flotta regionale per spegnere iscoppiati nel Sulcis. Il primo è divampato a Nuxis: in fiamme pascoli incolti. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari. Il secondoo è divampato a Carbonia, non troppo distante da alcune abitazioni. Le fiamme hanno velocemente consumato vegetazione bassa, avvicinandosi pericolosamente a un gruppo di case. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili, Protezione civile e volontari che hanno arginato il fuoco. E’ stato poi richiesto l’arrivo dell’elicottero della flotta regionale per domare completamente il rogo. L'articoloinglisembra ...