Nuovo minimo dellesulaccertate per il:a oggi 617su 1.112 denunce, nei dati diffusi dall'. Sommando le istruttorie ancora in corso, si arriverebbe per ila un massimo di 651 decessi sul, con undel 2,8% rispetto ai 670del 2016. Il dato è al minimo storico dal 1951. In linea con gli anni passati le denunce di infortunio (Denunciati 641 mila infortuni, riconosciuti tali 417 mila)(Di mercoledì 27 giugno 2018)