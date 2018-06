In pista con il cuore | l’importanza del defibrillatore

Ciclismo su pista – Incidente in allenamento : atleta in condizioni gravissime : Ciclista tedesca in gravi condizioni dopo un allenamento su pista: paura per Kristina Vogel Ansia e tensione in Germania per gli appassionati di sport e, in particolar modo, di Ciclismo su pista: la giovane Kristina Vogel versa in gravi condizioni dopo un terribile Incidente in allenamento sulla pista di Cottbus. La pluricampionessa olimpica e mondiale è caduta violentemente a terra dopo aver colpito un collega: la 27enne non ha mai perso ...

Forza Italia torna in pista : con la Lega - non succubi : A Merano, dove Silvio Berlusconi si concede qualche giorno di riposo fino a domani, arrivano le frasi di Carlo Calenda che, lanciando il Fronte Repubblicano, parla di elettori di Forza Italia più vicini al Pd che alla Lega e a M5S e aggiunge che Fi "sta messa parecchio peggio del Pd". Il Cavaliere stima l'ex ministro dem, ma queste dichiarazioni non le apprezza. Non si capisce proprio, confida ai suoi, cosa sarà il Pd.Quelle di Calenda sembrano ...

F1 Ferrari - Vattel : «In Austria la pista con il tempo sul giro più breve» : ROMA - Non c'è nemmeno il tempo di riprendersi dopo la delusione di Le Castellet che è già tempo di pensare al GP d'Austria. È Sebastian Vettel a presentare il tracciato dal sito della Ferraari: ' ...

Electric Production Car Series - In pista con la Tesla in versione GT : Lelettrico si sta facendo strada, tra i modelli di serie, ma pure nel motorsport. Certo, non sarà facile sostituire, per il pubblico, oltre un secolo di corse a motore termico, ma il futuro pare tracciato. Senza il sound degli scarichi, ma non per questo senza emozioni o prestazioni super. Sarà solo diverso, come quando cambia il mondo. Al di là della Formula E, in azione dal 2014, ora si parla di vetture GT a batteria, derivate dalla serie e ...

Samp - per il portiere Cragno o pista estera - duello con l'Atalanta per Jankto : PARTITO Viviano , Sporting Lisbona, ora l'emergenza numero uno per la Samp è in porta: da oggi pomeriggio Sabatini, Osti e naturalmente Ferrero e Romei dovranno infatti definire le strategie per ...

Gp Francia : torna il sole a Le Castellet - la Pole è con pista asciutta - SkyF1 - dalle 16 - : Terza sessione di prove libere sul bagnato a Le Castellet. I team girano pochissimo per non consumare le gomme da bagnato, che assurdamente sono pochissime. Si prevede anche la Pole sotto la pioggia. ...

F1 - i piloti bocciano il tracciato del Paul Ricard : Ricciardo ed Hamilton alquanto… confusi in pista : I piloti non sono convinti della conformazione del tracciato transalpino, storcendo il naso soprattutto per la chicane che spezza in due il rettilineo del Mistral Il circuito del Paul Ricard non convince i piloti di Formula 1, lamentatisi per la conformazione del tracciato, che potrebbe non favorire lo spettacolo in pista. Photo4 / LaPresse Il disegno del circuito, però, non potrà essere cambiato per questa edizione del Gran Premio, perché ormai ...

F1 - Raikkonen promuove il circuito di Le Castellet : “condizioni complicate - ma è stato bello girare su questa pista” : Kimi Raikkonen ha analizzato la prima giornata di libere del Gp di Francia, sottolineando di avere buone sensazioni La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. AFP/LaPresse Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen. Grande dimostrazione di forza ...

FABIAN RUIZ AL NAPOLI/ Il centrocampista è in città : la confessione al tassista - "sono un nuovo acquisto!" : FABIAN RUIZ è a NAPOLI, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:24:00 GMT)

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “Ottimo feeling con la pista - sono lì. Lorenzo per il Mondiale? Stupido non considerarlo” : Valentino Rossi sembra essere soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere valide per il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha firmato il miglior tempo nella prima sessione, poi nella seconda ha preferito testare le varie mescole a disposizione in vista della gara dove potrebbe essere uno dei favoriti per il podio. Il centauro di Tavullia analizza così la sua situazione come riporta it.motorsport.com: ...

MotoGP - GP Catalunya. Andrea Iannone - scintille in pista con Aleix Espargaró : Chi respira quotidianamente il mondo dei motori, sa che il primo avversario di un pilota è il tuo compagno di box. Arrivare davanti a chi guida la tua stessa moto è il primo metro di misura per valutare se il tuo lavoro sta andando ...

F1 - Jacques Villeneuve in pista a Montreal con la Ferrari di papà Gilles : L'ex campione del mondo ha guidato la 312T con cui il leggendario pilota conquistò il GP del Canada del 1978

FABRIZIO CORONA IN pista/ L'ex re dei paparazzi correrà a Monza : "Diventerò pilota con una macchina da rally" : FABRIZIO CORONA si prepara a scendere in PISTA con una macchina da rally: gareggerà a Monza, nel primo week end di novembre. "Io che guidavo come un pazzo", ha rivelato ai microfoni di... (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Ferrari - A Fiorano con la 488 pista - VIDEO : La Ferrari 488 Pista non si fa mancare nulla rispetto alla sorella da cui deriva, quella 488 GTB che, già lei, tanto mansueta non è: ha più cavalli, più assetto, più aerodinamica. Insomma, cè tutto quello che serve per definirla estrema. Anche se questo non significa in automatico che voglia ritagliarsi soltanto uno spazio tra i cordoli. Tra i cordoli di Fiorano. A dispetto del suo nome e del suo aspetto, ci tiene anche alla sua capacità di ...