Lavoro : in Lombardia tasso occupazione storico del 67 - 3% : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – La Lombardia vanta un tasso di occupazione storico tra i 15 e 64 anni del 67,3% (1,4 punti percentuali in più del 2008), mentre il tasso nazionale sconta ritardo di 0,6 punti percentuali. Se si osserva il punto massimo raggiunto dal numero di occupati tra i 15 e 64 anni sia la Lombardia 66,9% sia il Nord Este 66,1% sia l’Italia 58,6% fanno segnare nel 2008 il massimo tasso d’ occupazione del primo ...

Lavoro : in Lombardia tasso occupazione storico del 67 - 3% : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - La Lombardia vanta un tasso di occupazione storico tra i 15 e 64 anni del 67,3% (1,4 punti percentuali in più del 2008), mentre il tasso nazionale sconta ritardo di 0,6 punti percentuali. Se si osserva il punto massimo raggiunto dal numero di occupati tra i 15 e 64 anni

Lavoro : in Lombardia tasso occupazione storico del 67 - 3% : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – La Lombardia vanta un tasso di occupazione storico tra i 15 e 64 anni del 67,3% (1,4 punti percentuali in più del 2008), mentre il tasso nazionale sconta ritardo di 0,6 punti percentuali. Se si osserva il punto massimo raggiunto dal numero di occupati tra i 15 e 64 anni sia la Lombardia 66,9% sia il Nord Este 66,1% sia l’Italia 58,6% fanno segnare nel 2008 il massimo tasso d’ occupazione del primo ...

Lavoro : in Lombardia tasso occupazione al 67 - 3% nel 2017 - sopra livelli 2008 (2) : (AdnKronos) - In Lombardia è cresciuta l’occupazione più scolarizzata a scapito dei lavoratori con un basso titolo di studio. I lavoratori con la sola licenza media in Lombardia sono 231mila in meno rispetto a nove anni fa, mentre i lavoratori diplomati sono cresciuti di 76mila unità e i laureati di