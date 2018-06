In Life is Strange 2 saranno tenute in considerazione le scelte effettuate nel capitolo

The Awesome Adventures of Captain Spirit : ecco gli orari in cui si potrà procedere al download del gioco ambientato nell'universo di Life is Strange : Nel corso della conferenza stampa Microsoft E3 2018, Dontnod Entertainment e Square Enix hanno annunciato che il loro nuovo gioco chiamato The Awesome Adventures of Captain Spirit sarebbe stato lanciato alla fine del mese. Ora, mancano pochissimo alla sua uscita e lo sviluppatore ha ufficialmente annunciato i tempi effettivi per procedere al download in tutto il mondo.Come riporta Dualshockers, Dontnod ha rilasciato un'immagine, con le varie ...

Life is Strange 2 ufficiale - svelata in video la data di uscita : Life is Strange 2 è stato ufficializzato ed è stata già comunicata la data di uscita del primo episodio. L’annuncio è stato dato da Square Enix e Dontnod Entertainment. Il primo episodio della seconda stagione di Life is Strange sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre 2018. Al riguardo però non sono stati forniti ulteriori dettagli. data di uscita di Life is Strange 2 Episodio 1 Oltre all'annuncio il team francese ha pubblicato ...

DONTNOD rivela a sorpresa la data d'uscita di Life is Strange 2 : Forse proprio perché il gioco è stato uno dei grandi assenti all'E3 2018, lascia oggi sorpresi l'annuncio di DONTNOD che attraverso i propri canali social ha rivelato la data di uscita di Life is Strange 2, il cui primo episodio sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre.[news in fase d'elaborazione]Read more…

Life is Strange : il fumetto ufficiale prosegue uno dei finali del gioco : Life in Strange si è un titolo che offre numerose scelte anche le finale, e i giocatori si sono sempre chiesti quale fosse da considerare "canonico", riporta Eurogamer.Ebbene la serie ufficiale a fumetti del franchise da poco annunciata continuerà uno dei finali di gioco, scegliendo di continuare il finale "bae". La storia sarà una continuazione diretta, interpretando ancora una volta il personaggio principale Max e una Chloe molto viva.Questo ...

Dontnod Entertainment : gli sviluppatori di Life is Strange sono in trattative con un importante publisher per due IP : Già nella giornata di ieri erano emerse interessanti notizie che ci parlavano dei piani futuri di Dontnod Entertainment, ovvero gli sviluppatori dietro a Life is Strange, ma anche i responsabili di Vampyr, prossimo all'uscita. Sappiamo che la compagnia sta preparando la documentazione per l'entrata in borsa ma, per il futuro, Dontnod ha intavolato delle trattative con un importante publisher per lo sviluppo di due IP. La notizia, ancora una ...