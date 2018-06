In cinque anni Instagram raggiungerà 2 miliardi di utenti

Rc auto - in cinque anni il premio medio è sceso di 100 euro. Scatola nera - polizze raddoppiate : Genova - 'Nel comparto Rc auto un importante traguardo è stato raggiunto sui costi: nel quinquennio 2013-2017 il premio medio è sceso di quasi un quarto , oltre 100 euro'. Lo scrive l'Ivass nella ...

Il Tribunale Vaticano ha condannato monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere per detenzione e trasmissione di materiale pedopornografico : Il Tribunale Vaticano ha condannato il sacerdote italiano Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere e cinquemila euro di multa per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Capella era stato arrestato ad aprile: lavorava per il servizio diplomatico del Vaticano The post Il Tribunale Vaticano ha condannato monsignor Carlo Alberto Capella a cinque anni di carcere per detenzione e trasmissione di materiale ...

Alfa Romeo - I trentacinque anni della 33 - FOTO GALLERY : 1983, un anno di importanti novità per lauto italiana. della Panda 4x4 e della Fiat Uno abbiamo già parlato. Oggi è il turno dellAlfa Romeo 33, di cui vi raccontiamo la storia e altre curiosità nella nostra galleria di immagini.Figlia dellIRI. Lunga poco più di quattro metri (4,015, la berlina di prima generazione) e prodotta a Pomigliano dArco, è stata una delle ultime vetture del Biscione presentate sotto legida dellIRI (Istituto per ...

Visita al carcere di Sollicciano - Milani - PD - : "Trentacinque anni dall'arresto di Enzo Tortora - cosa abbiamo imparato?" : Ma affinché ciò avvenga è necessario che il mondo fuori dal penitenziario sia disposto a dare una mano. Riporto quindi con estremo favore la delibera di Giunta promossa dal Sindaco proprio durante ...

The Last of Us ha venduto oltre 17 milioni di copie a cinque anni dal lancio : Nella sua versione originale del 2013, The Last of Us già si affermava come un classico istantaneo grazie al suo incredibile storytelling e un gameplay caratterizzato da una grande grinta e impatto. Sono ormai passati cinque anni dalla sua uscita e Naughty Dog ha rivelato che il gioco ha avuto un ottimo successo negli anni successivi al lancio.Come riporta Dualshockers, sull'account Twitter ufficiale dello studio, Naughty Dog ha rivelato che ...

cinque anni senza Margherita Hack - l'astrofisica che inseguiva le stelle : Cronaca L'ultima intervista di Margherita Hack: 'Grillo fa il grullo, spero nelle donne' di DAVIDE FANTINO

Dati dei passeggeri aerei consultabili per cinque anni : A partire dallo scorso 9 giugno le autorità governative dei Paesi dell'Unione Europea potranno conservare i Dati dei passeggeri che viaggiano in aereo. Lo potranno fare tramite il cosiddetto PNR , ...

F1 - Alonso a cuore aperto : 'Amo ancora la Ferrari - lì ho trascorso cinque anni bellissimi' : Fernando Alonso e la Ferrari : un amore travagliato, ma ancora vivo. Almeno per il 36enne di Oviedo, che nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport F1 per celebrare il traguardo dei 300 Gran Premi in Formula 1 , ha ricordato col sorriso il quinquennio , 2010-2014, trascorso a Maranello: 'Mi sarebbe piaciuto molto vincere un Mondiale con la ...

cinque anni dopo l'incidente mortale finisce in carcere : sconterà 3 anni e 8 mesi : Siena, 9 giugno 2018 - Cinque anni dopo quella tragica domenica mattina si sono aperte le porte del carcere per l'operaio agricolo 33enne di Montepulciano condannato per omicidio colposo e guida sotto ...

Telefono alla Zanzara e insulta papa Francesco : rischia cinque anni di carcere : rischia fino a cinque anni di carcere per vilipendio a un Capo di Stato l'uomo che l'8 dicembre 2016 attaccò pesantemente papa Francesco nel corso di una trasmissione diffusa in diretta dalla trasmissione "La...

Istat - vendite commercio aprile -5 - 4% annuo - peggior calo in cinque anni : ... con un importo complessivo di 244 miliardi, ed quindi un elemento fondamentale per la ripresa dell'economia". Codacons, dati Istat deboli, non e' solo effetto Pasqua Non solo "effetto Pasqua". Le ...

Supercoppa italiana in Arabia Saudita : 12 e 16 gennaio. Tre edizioni in cinque anni : Il riscontro di un importante mercato come l'Arabia Saudita per ospitare questa partita testimonia l'appeal che il calcio italiano esercita in tutto il mondo. La valorizzazione e la promozione del ...

VICENZA cinque anni di cultura e turismo : il bilancio : ... all'insegna di un'apertura al mondo che negli anni recenti non aveva mai conosciuto tanto fervore: Emma Dante, che ha firmato il Ciclo di Spettacoli Classici 2014 e 2015; i registi Peter Greenaway e ...