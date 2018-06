In arrivo un nuovo Samsung Galaxy On e il Samsung Galaxy Tab S4 certificato dall’FCC

Ariana Grande compie 25 anni con un nuovo album in arrivo : Sono 25 le candeline che spegne oggi Ariana Grande, ma la giovane star ha alle spalle già dieci anni di carriera con traguardi ed eventi che farebbero invidia ad artisti più consumati, soprattutto se la sua voce da soprano lirico-leggero le ha fatto guadagnare l’appellativo di ‘mini Mariah Carey‘ – che, peraltro, è il suo punto di riferimento artistico – e il riconoscimento di ‘voce più bella della ...

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : forte maltempo in arrivo - attenzione al Nord/Est e sulle Adriatiche : Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull’Italia un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche lungo i settori orientali del centro-Nord, in estensione a quelli del sud, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata da un’intensificazione dei venti dai quadranti Nord-orientali e da un ...

In arrivo Vento Aureo un nuovo anime della saga di JoJo - : ... ecco infatti di seguito il cast tecnico che lavorerà a questo cartone animato che ripropone finalmente le avventure incredibili di Dio Brando e del mondo che lo circonda. Cast: Studio: DAVID ...

In arrivo un nuovo speaker targato Xbox per Cortana? : In un articolo precedente abbiamo menzionato quella che sarà la prossima console Xbox in arrivo presumibilmente nel 2020 come Scarlett, il suo nome in codice utilizzato attualmente da Microsoft stessa. Sempre in quell’articolo in riferimento alle indiscrezioni pubblicate da Brad Sams per conto di Thurrot.com, avevamo specificato che Scarlett non è solamente il nome in codice della prossima Xbox ma di tutto il comparto hardware ad esso ...

Svelata la data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax : in arrivo Come le onde : La data di uscita del nuovo singolo di The Kolors feat. J-Ax è finalmente ufficiale. Contrariamente a quanto si è ipotizzato, il brano arriva in radio il 6 luglio. Il singolo è già in pre-order in tutte le piattaforme digitali. Stash si è già espresso positivamente sul progetto che condividerà con J-Ax, con il quale ha già collaborato per il brano Assenzio, contenuto in Comunisti col Rolex. Come le onde porta la firma di Davide Petrella, ...

Stadio - nuovo terremoto in arrivo Raggi denunciata da urbanista 5SAccusa al sindaco : abuso d'ufficio : Stadio Roma, la bufera giudiziaria con arresti e indagati non si ferma. Ora tocca direttamente il sindaco Virginia Raggi, contro la quale è stata presentata una denuncia/querela per abuso d'ufficio da parte dell'animatore del Tavolo della libera urbanistica, Francesco Sanvitto Segui su affaritaliani.it

Mecna - in arrivo il nuovo album “Blue Karaoke” : ecco tutte le date dell’instore tour : Il disco esce il 22 giugno The post Mecna, in arrivo il nuovo album “Blue Karaoke”: ecco tutte le date dell’instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Aniston - in un nuovo film in arrivo su Netflix : Grandi nomi per nuovi ed elettrizzanti progetti che Netflix ha in cantiere. Questa volta tocca a Jennifer Aniston , ex moglie di Brad Pitt e indimenticata per il ruolo che ha ricoperto in Friends. ...

IL VOLO/ In arrivo il nuovo album : "È una svolta totale" (Radio Italia Live) : Il Radio Italia Live di stasera proporrà anche l'esibizione de Il VOLO: il trio si prepara ad un nuovo tour estivo e ad un nuovo album dalle atmosfere latino-americane.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Milan - in arrivo un nuovo socio malese? : Yonghong Li avrebbe trovato un nuovo socio che lo affiancherebbe nella gestione del club e che un domani potrebbe anche prendere il controllo del pacchetto azionario

In arrivo il nuovo singolo di Bianca Atzei a firma Ultimo : annunciato il rilascio di Risparmio un sogno : Il nuovo singolo di Bianca Atzei sta per arrivare. Il titolo scelto è Risparmio un sogno e porta la firma di Ultimo, vincitore dell'ultima edizione di Sanremo - Sezione Nuove Proposte - con il brano Il ballo delle incertezze. Si tratta di un ritorno in radio per l'artista di origini sarde, che già aveva dato l'assalto alla rotazione radiofonica con Fire on Ice, che è stata resa colonna sonora degli ISU Worldwide Figure Skating Championships ...