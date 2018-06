Ilva | dal monitoraggio biologico nessun pericolo per la salute degli operai di Taranto

Arcelor in pressing su Ilva «Pronti dal primo luglio» : ArcelorMittal, il colosso franco indiano che si è assicurato la gara per l'acquisto e il rilancio dell'Ilva, è ancora in partita a Taranto. Dopo il vertice di ieri al ministero dello Sviluppo ...

Ilva - Di Maio : “Vengo dalla Terra dei Fuochi - voglio garantire diritti ai tarantini” e annuncia decisioni importanti : “Sull’Ilva ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla Terra dei Fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c’è, lo abbiamo sotto Terra”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell’incontro al Mise. “I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Governo - Vincenzo Boccia/ “L’Ilva non si tocca - ora si passi dalle parole ai fatti - sulla flat tax..." : Governo, il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Dall'Ilva alla Legge di Bilancio - le date cruciali per il governo : La sterilizzazione dell'aumento dell'Iva e la vendita dell'Ilva, il decreto che proroga la data per la cessione di Alitalia e il confronto con la Commissione Europea sui conti pubblici. E' ricca di ...

Ilva - fumata nera dalla trattativa notturna : Si è protratta fino ad oltre l'una di notte la trattativa fra i sindacati e i vertici di ArcelorMittal. Ma alla fine le parti si sono lasciate senza un accordo nemmeno di massima. 'Le proposte di ...

Ilva - MUORE OPERAIO 28ENNE TRAVOLTO DA UNA FUNE/ La nota diffusa dall’azienda : ILVA, incidente mortale sul lavoro: MUORE OPERAIO di 28 anni, TRAVOLTO da una FUNE di una macchina scaricatrice. Non ce l'ha fatta il ragazzo TRAVOLTO da un cavo: sciopero immediato(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:00:00 GMT)

Ilva - operaio 28enne muore travolto da una fune Sciopero immediato indetto dalle 11 : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, Angelo Fuggiano, di 28 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di ...

Ilva di Taranto - incidente mortale sul lavoro : operaio 28enne muore colpito dal cavo di una gru : Angelo Fuggiano lavorava per un'azienda appaltatrice alla manutenzione delle gru: l'incidente è avvenuto nell'area portuale mentre nello stabilimento era in...

Iva - Ilva - manovra e crisi aziendali I dossier caldi del prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis (da 3-5 miliardi di euro), dalla vendita di Alitalia alle principali vertenze sul tavolo del Mise (Alcoa, Ilva, Embraco), fino alla partita delle nomine in scadenza. In attesa che si risolva l'enigma della formazione del nuovo governo, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici aperti che il futuro esecutivo si troverà a gestire. ...

