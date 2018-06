Ilva | ArcelorMittal | prendiamo atto proroga | impegnati per accordo e rilancio

Ilva - Di Maio vede ArcelorMittal e ambientalisti : "Gli approfondimenti vanno avanti" : ROMA - Luigi Di Maio ha concluso il primo giro di consultazioni sul caso Ilva . Dopo aver visto lunedì sindacati e amministrazioni locali, il ministro dello Sviluppo Economico ha incontrato gli ...

Ilva - ora i sindacati trattano da soli con ArcelorMittal : intesa entro il 30 giugno o l’azienda può andare avanti senza di loro : Ufficialmente la trattativa è interrotta, ma sindacati e ArcelorMittal continua a dialogare. O almeno ci provano. Lontani dal ministero dello Sviluppo Economico. L’incontro “riservato” si è svolto in mattinata a Roma, dove i rappresentanti dei metalmeccanici si sono nuovamente seduti faccia a faccia con i futuri proprietari dell’Ilva. Perché dal 30 giugno, formalmente, l’azienda può chiudere l’acquisto anche ...

Governo al tavolo Ilva con una proposta : 10 mila lavoratori con ArcelorMittal - 1.500 "affidati" a Invitalia : Diecimila lavoratori presi in carico da ArcelorMittal, più almeno 1.500 "affidati" a Invitalia. Il Governo porterà giovedì al tavolo Ilva una proposta per convincere i sindacati.Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e la vice ministra Teresa Bellanova hanno convocato il tavolo tra l'acquirente ArcelorMittal e i sindacati per domani alle 10, e quello istituzionale con Comuni e province in tarda mattinata. Esiste ...

Ilva comprata da ArcelorMittal : tutti i punti dell'accordo : Via libera all'acquisizione dall'Europa che chiede però a Marcegaglia di uscire dall'affare e impone la cessione di altri cinque stabilimenti

A cosa deve rinunciare ArcelorMittal per avere l'Ilva : Con il via libera della Commissione europea sull'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal , sottoposta a una serie di condizioni, presto saranno rimescolate le carte nel settore siderurgico ...

Ilva - ok Commissione Ue ad acquisto da parte di ArcelorMittal : Le autorità antitrust europee hanno approvato l'acquisto di Ilva da parte di ArcelorMittal dopo l'impegno del maggior produttore di acciaio al mondo a vendere una serie di attività in Europa per rispondere ai timori in tema di concorrenza.

Per l'ok a Ilva-ArcelorMittal - Bruxelles chiede importanti cessioni e che resti fuori Marcegaglia : Via libera condizionato da parte dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal. L'ampio pacchetto di misure correttive include l'eliminazione del gruppo Marcegaglia dal consorzio di acquisto e numerose cessioni tra cui gli impianti di ArcelorMittal di Piombino, oltre a Liegi (Belgio), Dudelange (Lussemburgo), Skopje (Macedonia), Ostrava (Repubblica ceca) e Galati (Romania). Per Bruxelles la vendita ad ArcelorMittal di Ilva ...