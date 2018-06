Il video di Salvini nel centro per migranti in Libia | Ora l' Europa si svegli

Elisa Isoardi e Salvini vanno a vivere insieme/ video - lei sbotta ai palinsesti Rai : "Separiamo le cose…" : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi vanno a vivere insieme: la coppia si prepara per convivere a Roma, nel frattempo trascorrono delle brevi vacanze separate.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:31:00 GMT)

Migranti - Salvini contro Macron : 'Ong non toccheranno mai più un porto italiano' (video) : Dure le parole di Matteo Salvini intercettato dai giornalisti alla conferenza in Confartigianato. Alla domanda di una reporter, 'Perché il cargo danese lo avete fatto attraccare?', il vicepremier risponde senza mezzi termini, come si può ascoltare nel video qui sotto: 'Perché abbiamo un cuore buono, a differenza di Macron'. La frecciatina non sfugge ai presenti, che quindi incalzano il ministro dell'interno chiedendogli come abbia intenzione di ...

Salvini : «Hotspot nel sud della Libia» La replica : «Nessun campo qui» video : Il vicepresidente del consiglio incontra il capo del Consiglio presidenziale libico e primo ministro del Governo: «Saremo vicini alle autorità libiche anche con i necessari supporti tecnici ed economici per garantire insieme la sicurezza nel Mediterraneo»

Salvini : «Hotspot nel sud della Libia» Live Ma è un «porto sicuro»? |Foto|video : Il vicepresidente del consiglio incontra il capo del Consiglio presidenziale libico e primo ministro del Governo: «Saremo vicini alle autorità libiche anche con i necessari supporti tecnici ed economici per garantire insieme la sicurezza nel Mediterraneo»

Bimba non vaccinata muore a 6 anni di Meningite C/ video - il padre : "portata via in 4 ore" - appello a Salvini : Bimba non vaccinata muore a 6 anni a causa della Meningite di tipo C: il drammatico racconto del padre e un accorato appello a Salvini affinchè i vaccini siano obbligatori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:23:00 GMT)

Saviano : «Salvini alimenta l’odio. I 5 Stelle? Che pena» L'attacco in video : «Buffone» : Lo scrittore: «Chiudere i porti, togliere a me la scorta, come potrà mai migliorare la vita a milioni di italiani?»

SALVINI CONTRO SAVIANO : "SCORTA? VALUTEREMO” - REPLICA "BUFFONE"/ video - Grasso "No ad altri Peppino Impastato" : SALVINI toglie la scorta a SAVIANO? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:42:00 GMT)

'Credi che possa avere paura di te? Buffone'. Il video che Saviano ha dedicato a Salvini : 'Buffone': Roberto Saviano si rivolge così, in un video su Twitter, al ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, nel corso di una intervista, ha annunciato che la scorta allo scrittore e ...

"Credi che possa avvere paura di te? Buffone". Il video che Saviano ha dedicato a Salvini : "Buffone": Roberto Saviano si rivolge così, in un video su Twitter, al ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, nel corso di una intervista, ha annunciato che la scorta allo scrittore e giornalista sarà rivalutata. "Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che io possa aver paura di te? Buffone". In un lungo video ("Le mafie minacciano. Salvini ...

Pure Putin contro Salvini? Il video è una fake news : l'ambasciata lo sbugiarda : Nella traduzione, a Putin vengono attribuiti giudizi assai severi nei confronti della politica salviniana. Si parla di 'decisione indegna di un paese civile come l'Italia' 'non stiamo parlando di ...

'Spero ti stuprino in massa' : Inoki Ness con Gemitaiz - si scaglia contro Salvini (video) : Nei giorni scorsi, una polemica ha riempito le cronache di molte testate giornalistiche. Il dibattito in questione è quello tra Gemtaiz, rapper di primo piano nel panorama musicale italiano, ed alcuni membri di spicco della Lega, inclusi il vice presidente del Senato Calderoli ed il ministro dell'Interno Matteo Salvini, riguardo il tema del razzismo. Lo stesso Salvini è arrivato addirittura a parlare della vicenda sulla sua personale pagina ...

TgLa7 - Mentana contro Salvini sul caso rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...