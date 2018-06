ilfattoquotidiano

: Il Vaticano aspetta il nuovo ‘ministro’ della Comunicazione. E se fosse una donna? - FrancescoGrana : Il Vaticano aspetta il nuovo ‘ministro’ della Comunicazione. E se fosse una donna? - TutteLeNotizie : Il Vaticano aspetta il nuovo ‘ministro’ della Comunicazione. E se fosse una donna? - Cascavel47 : Il Vaticano aspetta il nuovo ‘ministro’ della Comunicazione. E se fosse una donna? -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Papa Francesco sta procedendo rapidamente a fare le nomine chiave del prosieguo del suo pontificato. A monsignor Nunzio Galantino è stata affidata la presidenza dell’Amministrazione del PatrimonioSede Apostolica, lasciando così vacante il ruolo di segretario generaleConferenza Episcopale Italiana. Francesco ha poi nominato anche 14 nuovi cardinali, 11 dei quali elettori in un eventuale conclave, e tra essi Giovanni Angelo Becciu che ha lasciato l’incarico di Sostituto per gli Affari generaliSegreteria di Stato, un vero e proprio “ministro dell’Interno”, per andare a guidare la Congregazione delle cause dei santi. Altre nomine chiave sono attese nelle prossime settimane. Tra tutte forse quella maggiormente importante riguarda ilprefetto del Dicasterodopo che, nel marzo 2018, monsignor Dario Edoardo Viganò si è dovuto dimettere per ...