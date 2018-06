Il Segreto Anticipazioni | Teresa Sierra di Una Vita | sarà presto nelle trame della soap

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO vuole che CARMELO adotti CARMELITO : Negli attuali episodi de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) sono entrati in contrasto tra di loro a causa della presenza a Puente Viejo di Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera. Come abbiamo già anticipato, l’anziana donna – decisa a vendicarsi delle morti del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez) e del nipotino Santiago – si renderà responsabile ...

RIVERDALE/ Anticipazioni del 27 giugno 2018 : il Segreto di Polly e Jason : RIVERDALE, Anticipazioni del 27 giugno 2018, in prima Tv su La5. Betty scopre un segreto sulla sorella; Polly decide di fuggire dall'istituto psichiatrico.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:23:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - Emilia violentata in carcere : ANTICIPAZIONI Il Segreto: Emilia violentata. Nella puntata 1812 della soap, il Generale Perez Ayala pianifichera' una serie di torture da destinare ai coniugi Castaneda, rinchiusi in cella separate con l'accusa di aver tentato di uccidere Fe. Intanto la Perez si svegliera' dallo stato comatoso, pronta a testimoniare in loro favore. Attenzione anche alla situazione di Consuelo, che sta lottando tra la vita e la morte dopo aver bevuto la tisana ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Ulpiano vuole uccidere Carmelo - Saul cacciato dalla Villa : Nuovo appuntamento con le ANTICIPAZIONI sulla sesta stagione de Il Segreto, la soap opera iberica che in Spagna ha raggiunto le 1800 puntate ricevendo un grandissimo risconto di pubblico. Le trame delle puntate di domani 27 e giovedì 28 giugno svelano che Ulpiano deciderà di vendicarsi di Carmelo, mentre Saul verrà cacciato dalla Villa. Il Segreto ANTICIPAZIONI puntata del 27 giugno: Ulpiano vuole vendicarsi di Carmelo Le ANTICIPAZIONI della ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 2 al 3 luglio 2018 : la scomparsa di Carmelito! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 2 a martedì 3 luglio 2018: Adela e Carmelo diventano marito e moglie! E’ stata Venancia a rapire Carmelito? Anticipazioni Il Segreto: il matrimonio di Adela e Carmelo funestato da una drammatica sparizione! Saul viene arrestato con l’accusa di omicidio! Mauricio sul punto di compiere un gesto estremo! El Secreto de Puente Viejo è pronto a stupirci con due puntate imperdibili che ...

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succede entro METÀ LUGLIO : Che cosa succederà a Puente Viejo negli episodi in onda intorno a METÀ LUGLIO 2018? Scopriamolo insieme attraverso il nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Saul e Prudencio sono in realtà Rafael ed Evelio Hidalgo! Indispettito per la continua vicinanza tra Julieta Uriarte (Claudia Galan) e il fratello Saul Ortega (Ruben Bernal), Prudencio (Josè Milan) telefonerà alla guardia civile e svelerà loro ...

Il Segreto Anticipazioni 27 giugno 2018 : Adela tenta di far ragionare Ulpiano : La maestra cerca di spiegare al figlio come sono andate realmente le cose il giorno della morte di suo padre, affinché abbandoni i suoi piani di vendetta

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 27 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 27 giugno 2018: Adela cerca di parlare con Ulpiano, che però è ancora sconvolto e rifiuta fortemente qualsiasi spiegazione. Alla fine Ulpiano il ragazzo di vendicare la morte di suo padre e si reca da Carmelo. I nuovi braccianti della tenuta di Francisca Montenegro si accampano lungo il fiume ma questo dà fastidio ai paesani, che chiedono a Raimundo Ulloa di intervenire… Carmelo intende ...

Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2018 : Ulpiano è pronto a vendicarsi di Carmelo : Ulpiano medita vendetta contro Carmelo che ha scoperto essere l'assassino di suo padre. Saul deve decidere tra Julieta o Donna Francisca

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Francisca riceve una strana lettera - Irene e Severo si baciano : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto relative alla puntata 1816 rivelano che arrivera' una lettera misteriosa per Francisca Montenegro, mentre tra Irene e Severo ci sara' il primo passionale bacio. Il Santacruz, dopo essere rimasto vedovo di Candela, si è avvicinato alla giornalista appena arrivata a Puente Viejo. Nonostante il momento romantico, l'uomo sara' pervaso dai sensi di colpa. Nel frattempo, Raimundo cerca di elaborare un piano per liberarsi ...

Anticipazioni/ Il Segreto luglio 2018 : torna il serale ma su Rete 4 - Candela morirà : La celebre soap Il segreto cambia nuovamente la programmazione [VIDEO]. Vi annunciamo che dal prossimo mese di luglio torneranno le puntate del serale che però saranno trasmesse su un altro canale. Dunque, la soap lascera' Canale 5 per fare spazio ai Mondiali di Russia 2018 e andra' in onda su Rete 4. Sono anni che questa trasmissione intrattiene il pubblico italiano ottenendo un alto numero di audience nella fascia pomeridiana. Ma la situazione ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate del 2 e 3 luglio su RETE 4 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO di lunedì a martedì 3 luglio 2018 (in prima serata su RETE 4): Raimundo rimprovera duramente Francisca, chiedendole di lasciare in pace Saul e Julieta. Ulpiano si riavvicina a sua madre ed acconsente alle sue nozze con Carmelo. Julieta ascolta una conversazione tra Adela e Carmelo ed avvisa Saul del piano di sabotaggio del concerto organizzato da Francisca. Saul chiede aiuto agli uomini che lavorano ...

Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2018 : Ulpiano medita vendetta contro Carmelo : Ulpiano minaccia Carmelo e medita vendetta contro l'assassino di suo padre. Saul deve decidere tra Julieta o Donna Francisca

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 26 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 26 giugno 2018: Prudencio Ortega tradisce suo fratello Saul, che intanto è costretto a scegliere tra Julieta e Donna Francisca… Ulpiano scopre da Carmelo che è stato proprio quest’ultimo ad uccidere il padre e dice all’uomo che tornerà dalla madre solo se lui andrà via dalle loro vite. Ma non solo: il ragazzo vuole vendicare la morte del padre con il sangue di Carmelo… Candela ...