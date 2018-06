Il Segreto anticipazioni | SEVERO vuole che CARMELO adotti CARMELITO

tvsoap

: Penserà di non rivedere il figlio mai più... #IlSegreto #Anticipazioni - IlSegreto3 : Penserà di non rivedere il figlio mai più... #IlSegreto #Anticipazioni - redazionetvsoap : Penserà di non rivedere il figlio mai più... #IlSegreto #Anticipazioni -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Negli attuali episodi de IlSantacruz (Chico Garcia) e Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) sono entrati in contrasto tra di loro a causa della presenza a Puente Viejo di Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera. Come abbiamo già anticipato, l’anziana donna – decisa a vendicarsi delle morti del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez) e del nipotino Santiago – si renderà responsabile dell’omicidio della povera Candela e, come se non bastasse, rapiràrifiutandosi di svelare dove lo ha nascosto… Che cosa succederà in seguito? Lesegnalano che, in preda al dolore per avere perso la sua adorata moglie, sequestrerà a sua volta Venancia per costringerla a confessargli dove si trova! Un imprevisto metterà però in discussione tutto quanto: la Almagro, nel corso del suo rapimento, ...