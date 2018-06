Il Segreto Anticipazioni 28 giugno 2018 | Saul sceglie Julieta e abbandona la Villa di

Il Segreto Anticipazioni : Teresa Sierra di Una Vita - sarà presto nelle trame della soap : New entry nel cast dello soap . Arriva la Teresa Sierra di Una Vita che interpreterà il ruolo di Elsa, una ragazza dal cuore puro ma con una travagliata storia d'amore.

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO vuole che CARMELO adotti CARMELITO : Negli attuali episodi de Il Segreto , SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) sono entrati in contrasto tra di loro a causa della presenza a Puente Viejo di Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera. Come abbiamo già anticipato, l’anziana donna – decisa a vendicarsi delle morti del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez) e del nipotino Santiago – si renderà responsabile ...

RIVERDALE/ Anticipazioni del 27 giugno 2018 : il Segreto di Polly e Jason : RIVERDALE , Anticipazioni del 27 giugno 2018 , in prima Tv su La5. Betty scopre un segreto sulla sorella; Polly decide di fuggire dall'istituto psichiatrico.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:23:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - Emilia violentata in carcere : ANTICIPAZIONI Il Segreto: Emilia violentata. Nella puntata 1812 della soap, il Generale Perez Ayala pianifichera' una serie di torture da destinare ai coniugi Castaneda, rinchiusi in cella separate con l'accusa di aver tentato di uccidere Fe. Intanto la Perez si svegliera' dallo stato comatoso, pronta a testimoniare in loro favore. Attenzione anche alla situazione di Consuelo, che sta lottando tra la vita e la morte dopo aver bevuto la tisana ...