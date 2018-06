Il Sassuolo su Politano e Berardi | ' Se uno parte l' altro resta'

Tutti pazzi per Politano - quattro big sul talento del Sassuolo : l’agente dà il via ad una super asta : L’agente di Politano ha parlato delle squadre interessate al proprio assistito, sottolineando come gli appuntamenti con questi club sono all’ordine del giorno Tutti lo vogliono ma, al momento, nessuno lo prende. Matteo Politano è senza dubbio uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di mercato, sono molti i club sulle tracce del giocatore neroverde, che non ha nascosto la sua volontà di compiere il grande salto. Inter in ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Il Sassuolo esce allo scoperto : Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe essere De Zerbi, l’ad del club Carnevali, ha parlato al Corriere dello sport di alcune dinamiche di calciomercato: “Per prima cosa posso assicurare che non ...

Calciomercato Sassuolo - Politano partirà. Berardi forse : Sassuolo - Politano parte di sicuro, mentre su Berardi si rischia un altro tormentone estivo tra la possibilità di rimanere e quella di cambiare aria. Per Politano si tratta solo di capire la ...

Pagelle / Inter-Sassuolo (1-2) : Politano decisivo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Inter-Sassuolo (1-2): Fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:30:00 GMT)

Serie A. Politano e Berardi affondano le speranze Champions dell'Inter - Sassuolo corsaro 2-1 : I neroverdi colpiscono con un gol per tempo. Nel finale Rafinha prova a suonare la carica per i nerazzurri. Icardi perde più volte il duello con Consigli, anche Eder ha le polveri bagnate. Il clamoroso risultato consegna già alla Roma un posto nel massimo torneo continentale. Porte aperte anche alla Lazio in caso di successo a Crotone

Sassuolo - Iachini : 'Non era facile salvarsi. Politano ha avuto difficoltà - ma poi...' : Giuseppe Iachini , allenatore del Sassuolo , è intervenuto prima del match contro la Sampdoria , 1-0 il risultato finale, . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : Oggi c'è stato tutto? 'Venivamo da ottimi risultati, poi a Crotone abbiamo subìto nei primi minuti. Oggi non abbiamo rischiato nulla, la soddisfazione più grande è arrivata. La squadra ha ...

Sassuolo-Sampdoria 1-0 : Politano regala la salvezza agli emiliani : Obiettivo centrato: il Sassuolo batte 1-0 la Sampdoria e festeggia l'aritmetica salvezza , se le squadre a 34 dovessero fare 6 punti e raggiungere i neroverdi a 40 resterebbe dietro il Bologna, che ...

Sassuolo-Fiorentina 1-0 - la decide Politano : Una perla dell'attaccante romano consente ai neroverdi di conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza. Secondo ko consecutivo per gli uomini di Pioli, che terminano il match in dieci uomini ...