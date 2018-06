Il ritorno di Marco Liorni | ecco cosa farà e una frecciatina

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.20 al grande ritorno. Alessia Trost stop a 1.90 : Gianmarco Tamberi ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto ma il Campione d’Europa di salto in alto non è riuscito ad andare oltre 2.20 metri. Il marchigiano, a 136 giorni di distanza dalla sua ultima gara, era impegnato nel meeting di Buhl (Germania) dove ha superato questa quota alla terza prova prima di incappare in tre errori a 2.23. La migliore forma fisica è davvero lontana per il 26enne. Stesso discorso per Alessia ...

Marco Mengoni a Madrid tra gli ospiti del concerto di Funambulista : a breve il ritorno con il nuovo album? : Marco Mengoni a Madrid per un concerto del cantante spagnolo Funambulista! Il cantante di Ronciglione, attualmente in pausa dopo due anni trascorsi in tour, sarà ospite di Funambulista (al secolo, Diego Cantero) che terrà un concerto evento il prossimo 12 luglio al Noches del Botanico di Madrid. Inoltre, ironia della sorte, tra gli ospiti del concerto di Funambulista, anche India Martinez, cantante e modella spagnola con cui Marco Mengoni ha ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Fabio Basile la punta azzurra - gran ritorno per Odette Giuffrida e Matteo Marconcini : Un italiano per ogni categoria di peso nel Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Nella cornice del Cambris Pavilion si disputeranno ben 14 gare, a cui saranno presenti diversi azzurri di elevato spessore tecnico. La curiosità è tutta per il rientro ad alti livelli di Odette Giuffrida e Matteo Marconcini, rimasti a lungo fuori dai Giochi a causa dei rispettivi problemi fisici ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Marco Lodadio conquista il bronzo agli anelli! Che ritorno di Steingruber a Koper : Marco Lodadio ha conquistato la medaglia di bronzo agli anelli in occasione di una tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica, il circuito internazionale minore riservato alle singole specialità. A Koper (Slovenia) l’azzurro conferma il suo elevato spessore internazionale e continua a crescere tecnicamente, anche se c’è da perfezionare qualcosina in termini di esecuzione. Il laziale, infatti, ha concluso con un ...

