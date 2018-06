Il ritorno di Insinna | un rischio? Massima fiducia in Rai | Grande

Palinsesti Rai 2018/2019 : tutte le (vere) novità. Dal ritorno di Insinna all’assenza di Fiorello : Il sorriso caldo di Fabrizio Frizzi compare sullo schermo e in sala applaudono tutti: colleghi, addetti ai lavori, tecnici, giornalisti. In piedi per rendere omaggio a uno dei volti più familiari e amati del Servizio Pubblico. Non poteva che cominciare così la presentazione dei Palinsesti Rai 2018/19, con tutte le novità che vedremo da settembre a dicembre sui primi canali tv. Fra conferme e novità, fra sfide e ...