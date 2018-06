Il Premier Conte : il regolamento di Dublino sui flussi migratori è inadeguato - da superare : A poche ore dal Consiglio Europeo i cui appuntamenti sono domani e venerdì prossimo il Premier Giuseppe Conte ha parlato alla Camera dei Deputati. L'argomento principale è stato il tema dell'immigrazione. Conte ha spiegato come ci sia bisogno di un'Europa più seria, giusta ed equa su tale problematica e di come tale questione stia mettendo in gioco anche i valori dell'Europa unita. Menefreghismo da parte dell'Italia? Niente affatto! Il ...

In Parlamento i punti del Governo Conte su immigrazione. Premier : Consiglio Ue possibile spartiacque : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Conte-Macron - l'intesa segreta : il presidente francese da papa - poi incontro riservato col Premier : Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal ...

Il Premier Conte annuncia : “Lifeline sbarcherà a Malta - ma i migranti verranno distribuiti nei vari Paesi Ue” : La nave Lifeline sbarcherà a Malta. "Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l'effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell'equipaggio", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte annunciando la decisione de La Valletta.Continua a leggere

PRE-VERTICE UE SU MIGRANTi : OK PROPOSTA CONTE : Premier maltese Muscat : "Meglio delle aspettative" : MIGRANTi, vertice Ue: CONTE a Bruxelles. “PROPOSTA italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il Premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "PROPOSTA coerente"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:30:00 GMT)