Il porting di Fortnite su Switch è fantastico ma il frame-rate potrebbe essere migliore

(Di mercoledì 27 giugno 2018)è finalmente arrivato su Nintendograzie allo sviluppatore, Epic Games, che lo ha reso disponibile subito dopo il Nintendo Direct dell'E3. Si tratta di un titolo sviluppato con la scalabilità in mente ed è capace di girare su iPhone 6S come su Xbox One X, fino ai più potenti PC da gaming del mondo. Eravamo davvero curiosi di vedere il tipo di performance che Epic poteva raggiungere su: dopotutto stiamo parlando di una console ibrida, una macchina costruita su un chipset da portatile ma con il livello di dettagli che ci aspetteremmo di trovare in una console fissa.La buona notizia è che a parte il caso degli account PS4 bloccati,suè molto simile a quanto visto su tutte le altre piattaforme. A livello di meccaniche il gioco è lo stesso che conosciamo (elemento necessario per rendere possibile il cross-play) e l'Unreal Engine 4 si adatta molto bene ...