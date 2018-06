Il picture-in-picture di YouTube è in roll out negli USA per utenti non Red Premium

Destiny pictures : sul trailer che Donald Trump ha mostrato a Kim Jong-un : Basti pensare alle mutazioni avvenute nel mondo della fiction, dai cattivi stereotipati: va da sé il diabolico Fu Manchu di Sax Rohmer; il Dr. No di Agente 007 " Licenza di uccidere , 1962, ; Oddjob ...

The Rocky Horror picture Show - di Jim Sharman : ... TRHPS è prima di tutto una liturgia, un'esperienza individuale e collettiva che da anni si consuma nelle sale , specialmente all'estero e negli spettacoli di mezzanotte. Le persone si ritrovano ...

Half the picture : Half the Picture - Un film di Amy Adrion. La disparità dei sessi nel mondo del cinema. Con Ava DuVernay, Jill Soloway, Lena Dunham, Miranda July, Catherine Hardwicke. Documentario, USA, 2018.

Iniziate le riprese del film “Deep” prodotto da Saturnia pictures e Lake Film : Al via a Salerno il primo ciak del Film “Deep” prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani per Saturnia Pictures srl e Federica Simonetti di Lake Film. La presidente CMAS (la Federazione mondiale delle attività subacquee) Anna Arzhanova è arrivata in città per assistere al primo ciak di cui CMAS è partner assieme all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), prodotto grazie al ...

Bond 25 Trovato l'accordo con la Universal pictures - Daniel Craig confermato : Il film sarà distribuito in Usa da Annapurna Pictures , nel resto del mondo sarà la Universal Pictures ad occuparsene. Bond 25 sarà sceneggiato da John Hodge. La produzione è affidata alla EON ...

La Modalità picture-in-picture funziona su Google Chrome per Chrome OS e la versione Android si aggiorna : Da Reddit arriva una nuova importante testimonianza: la Modalità Picture-in-Picture di Google Chrome sembra essere attiva nella versione DEV 68+ su Chrome OS L'articolo La Modalità Picture-in-Picture funziona su Google Chrome per Chrome OS e la versione Android si aggiorna proviene da TuttoAndroid.

YouTube : nuova interfaccia per YouTube Music - picture-in-picture per tutti - e funzioni anti distrazioni e binge watching : ... meglio messi in evidenza, i comandi per la gestione della riproduzione con, in basso, una barra di navigazione all'interno della quale è specificato il prossimo brano calendarizzato per lo streaming,...

La modalità picture-in-picture di Google Chrome in una video preview : Lo staff di ChromeUnboxed ha individuato un nuovo commit nel repository Chromium, che consente alla modalità PiP di funzionare anche su Google Chrome L'articolo La modalità Picture-in-Picture di Google Chrome in una video preview proviene da TuttoAndroid.

YouTube - la modalità picture in picture sembra in rollout. Numerose segnalazioni in tutto il mondo : Google starebbe smembrando il sodalizio tra Picture in Picture e YouTube Red, dando così la possibilità di sfruttarlo anche con la versione gratuita del "tubo" L'articolo YouTube, la modalità Picture in Picture sembra in rollout. Numerose segnalazioni in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

YouTube - la modalità picture in picture sembra in rollout. Segnalazioni numerose in tutto il mondo : Google starebbe smembrando il sodalizio tra Picture in Picture e YouTube Red, dando così la possibilità di sfruttarlo anche con la versione gratuita del "tubo" L'articolo YouTube, la modalità Picture in Picture sembra in rollout. Segnalazioni numerose in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

Due nuovi accordi per il gruppo Turner con Vodafone Italia e Eagle pictures : Vodafone Italia e Turner, società del gruppo Time Warner, siglano un accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia su Vodafone TV della serie targata TBS SEARCH PARTY. Questo accordo consolida ancora di più la collaborazione tra Vodafone e Turner già presente con il meglio del catalogo kids di Cartoon Network (come Clarence, Lo Straordinario Mondo di Gumball </e...

picture Manager rinomina le foto con un formato data e ora personalizzabile : Picture Manager è un'applicazione che permette di gestire e organizzare le foto rinominandole con un formato data e ora che è possibile personalizzare o definire, inoltre l'app è anche in grado di organizzare le foto scattate in cartelle nominate in base all'anno, al mese e al giorno. L'articolo Picture Manager rinomina le foto con un formato data e ora personalizzabile proviene da TuttoAndroid.

Oggi noi di MTV trasmetteremo la premiere mondiale di “Dirty Computer : An Emotion picture By Janelle Monáe” : Oggi 26 aprile The post Oggi noi di MTV trasmetteremo la premiere mondiale di “Dirty Computer: An Emotion Picture By Janelle Monáe” appeared first on News Mtv Italia.

Ambiente : Marevivo e M2 pictures insieme per difendere l’ecosistema marino : Arriverà nelle sale dal 17 maggio il film ‘Le Meraviglie del mare’, viaggio alla scoperta dell’ecosistema marino. Nel lancio del nuovo film del regista Jean-Michel Cousteau, Marevivo sarà partner di M2 Pictures. Dopo l’attività di pulizia della spiaggia di Torvajanica per la riduzione dei rifiuti in mare, Marevivo, in collaborazione con M2 Pictures, organizzerà, dall’8 al 10 maggio, attività di educazione ambientale ...