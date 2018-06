Il nuovo NDA di NVIDIA intima di usare le informazioni confidenziali per il beneficio

La Lega ha festeggiato Stefano Sertoli nuovo sindaco di Ivrea : 'E adesso, cambiamo Ivrea, è ora!': questo è il motto con cui i militanti e i neo eletti della lista Lega di Ivrea , che entra in Consiglio Comunale con il Gruppo numericamente più rappresentato con ...

Schede SD come un fulmine con il nuovo standard SD Express : La SD Association annuncia al Mobile World Congress di Shanghai il nuovo standard SD Express, che promette Schede SD con velocità di trasferimento dati fino a 985 MB/s e capacità fino a 128 TB. L'articolo Schede SD come un fulmine con il nuovo standard SD Express proviene da TuttoAndroid.

Lamborghini - referendum aziendale sul nuovo patto integrativo : “Più soldi in busta o più ferie?” : referendum alla Lamborghini sul nuovo patto integrativo. Il quesito è uno: voi dipendenti preferite una busta paga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero? La consultazione si svolgerà fra tre giorni nella sede dell’azienda a Sant’Agata Bolognese e il rinnovo del contratto per il 2018 prevede proprio la possibilità di usufruire di cinque giorni di permessi aggiuntivi oppure, in alternativa, di lavorare in cambio della ...

Insediato nuovo sindaco Terni Latini : ANSA, - Terni, 26 GIU - Si è Insediato ufficialmente il nuovo sindaco di Terni, Leonardo Latini. Che ha preso possesso del suo ufficio e indossato per la prima volta la fascia tricolore. "E' un ...

“Sei stupenda. E questa foto è vita”. Nadia Toffa torna sui social con un nuovo look. La foto genera una vera esplosione di gioia : L’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa era datato 10 giugno, il giorno del suo compleanno. In quell’occasione la Iena che da mesi lotta contro un tumore e che con il suo silenzio social aveva fatto preoccupare i fan, li aveva ringraziati tutti per gli auguri: “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni ...

Avellino - il nuovo sindaco M5S Ciampi : 'Ora è finita l'era dei favori' : Qui le persone si sono allontanate dalla politica a causa di una gestione che ha sgretolato il tessuto sociale. Va invertito il trend'. sindaco, Avellino fino a ieri era vista come uno degli ultimi ...

L'arcivescovo Renato Boccardo al nuovo Sindaco De Augustinis : «Vive congratulazioni e rinnovo impegno alla collaborazione. Spoleto ora ha ... : UMWEB, Spoleto. «Nel momento in cui assume l'incarico di Sindaco della Città di Spoleto le esprimo vive congratulazioni e rinnovo l'impegno alla collaborazione per la ricerca e la promozione del bene ...

Mobilità 2018/2019 - news 25/06 : nuovo Calendario sui movimenti : Ultime notizie al 25/06 sulla Mobilità 2018/2019, nuovo Calendario delle date di pubblicazione dei trasferimenti – Assistiamo ancora una volta all’ennesimo slittamento rispetto alle date prescelte originariamente per la pubblicazione degli esisti sulla Mobilità per l’a.s. 2018/2019. Questa volta l’aggiornamento del Calendario interessa esclusivamente lo slittamento delle date di pubblicazione dei movimenti del personale docente ...

Cateno De Luca chi è nuovo sindaco di Messina/ Video - da protesta in mutande all'arresto : non avrà Consiglieri : Chi è Cateno De Luca, nuovo sindaco di Messina dopo i ballottaggi Comunali 2018. Video, dalla protesta in mutande all'Ars fino all'arresto nel 2017.

Roma : nuovo sciopero sui rifiuti in arrivo - scontro Ama-sindacati : Roma – Sindacati e Ama sono stati ricevuti in Prefettura. Ci risiamo per lo sciopero sui rifiuti a Roma. Il tentativo è quello della conciliazione, dopo che la scorsa settimana la Commissione di garanzia sugli scioperi aveva respinto la proclamazione della serrata da parte dei sindacati per il 2 luglio. Ma le due ore di incontro non hanno sortito gli effetti sperati. Soprattutto dalla Prefettura che è preoccupata dalla situazione in cui ...

Ballottaggi a Siena - storica vittoria del Cdx : Luigi De Mossi nuovo sindaco : Il candidato civico sostenuto da Lega,Forza Italia e Fratelli d'Italia ha strappato la città al centrosinistra dopo oltre settant'anni di governo, battendo al Ballottaggio Bruno Valentini -

Cateno De Luca - ecco chi è il nuovo sindaco di Messina : inchieste giudiziarie e spogliarelli : Lo spogliarello con la Bibbia in mano - Nel 2007, il neosindaco inscenò uno spogliarello nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana per protestare contro la decisione dell'allora presidente, ...

Cateno De Luca - ecco chi è il nuovo sindaco di Messina : Cateno De Luca ce l'ha fatta. È lui il nuovo sindaco di Messina. Il deputato regionale dell'Udc, ieri ha vinto il ballottaggio contro il candidato del centrodestra Dino Bramanti con oltre il 65% dei ...