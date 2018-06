Il multiplayer in Cyberpunk 2077? Degli annunci di lavoro sembrano confermarlo

eurogamer

: Sempre più indizi per il multiplayer in #Cyberpunk2077 - Eurogamer_it : Sempre più indizi per il multiplayer in #Cyberpunk2077 - VG247it : Cyberpunk 2077: CD Projekt RED è alla ricerca di figure che sappiano sviluppare una compon...… - videogames_it : Cyberpunk 2077: la modalità multiplayer online potrebbe arrivare post-lancio -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)sarà un'esperienza single-player. Queste le parole di CD Projekt RED di fronte a una domanda riguardante una possibile modalitàall'interno del nuovo ambizioso progetto dei papà videoludici di The Witcher.Allo stesso tempo gli sviluppatori hanno confermato che ilè in fase di ricerca e sviluppo sia per quanto riguardache in generale per il futuro della software house. VG247.com ha scovato dei nuovidichepuntare verso un focus sempre più convinto anche in questo aspetto e che fanno chiaro riferimento proprio a.CD Projekt è alla ricerca di network programmer, senior technology programmer edesigner che vadano a unirsi allo studio di Breslavia. Le prime due posizioni sono indicate espressamente pere tutte e tre esprimono esplicitamente delle preferenze per coloro che ...