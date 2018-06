Il ministro Barbara Lezzi M5S torna sul ‘caso condizionatori’ | “Il Pd mi prese in giro

Il ministro Barbara Lezzi : 'Sgravi al Sud non solo per i giovani. Sull'Ilva medieremo' : Dalle Zes, zone economiche di sviluppo, alle infrastrutture che 'devono riconnettere il Sud con il resto del Paese'. Dalle sperequazioni , 'una priorità applicare i Lep', ai fondi europei , 'quasi ...

Unioni civili : Barbara D'Urso contro l'opinione del ministro Fontana Video : Veronese e cattolico: così si definisce il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilita' Lorenzo Fontana, tra i membri attualmente più chiacchierati del governo appena formato da Movimento 5 Stelle e Lega. Per lui la famiglia deve essere esclusivamente composta da uomo e donna, inoltre sostiene che la naturalita' di essa è gravemente a rischio a causa dei gay, che intendono deturparla con inammissibili diritti. E' contro anche alla ...

Unioni civili : Barbara D'Urso contro l'opinione del ministro Fontana : "Veronese e cattolico": così si definisce il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, tra i membri attualmente più chiacchierati del governo appena formato da Movimento 5 Stelle e Lega. Per lui la famiglia deve essere esclusivamente composta da uomo e donna, inoltre sostiene che la "naturalità" di essa è gravemente a rischio a causa dei gay, che intendono deturparla con (inammissibili) diritti. E' contro anche alla ...

GF - Barbara D'Urso e l'attacco al ministro Fontana : le parole sulle famiglie gay : FUNWEEK.IT - La finale del Grande Fratello 15, conclusasi con la vittoria di Alberto 'Tarzan' Mezzetti, è stata teatro di una netta presa di posizione di Barbara D'Urso...

GF15 - Barbara D’Urso contro il ministro Fontana : 'la famiglia è amore' Video : Lunedì 4 giugno su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello [Video]. Durante la puntata ci sono state tante sorprese, che hanno intrattenuto i telespettatori del piccolo schermo per tutte le 3 ore circa del reality. In studio oltre agli opinionisti erano presenti anche tutti gli eliminati dal gioco in precedenza e, a mano a mano che si arrivava al podio finale, sono arrivati anche gli ultimi rimasti ancora all’interno della casa ...

GF15 - Barbara D’Urso contro il ministro Fontana : 'la famiglia è amore' : Lunedì 4 giugno su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello. Durante la puntata ci sono state tante sorprese, che hanno intrattenuto i telespettatori del piccolo schermo per tutte le 3 ore circa del reality. In studio oltre agli opinionisti erano presenti anche tutti gli eliminati dal gioco in precedenza e, a mano a mano che si arrivava al podio finale, sono arrivati anche gli ultimi rimasti ancora all’interno della casa più ...

Gf - Barbara D'Urso risponde a Fontana : "Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore" : L'ultima puntata del Gf Nip è stata ricca di colpi di scena, di sorprese, ma è stata anche l'occasione per Barbara D'Urso di portare avanti 'una battaglia che combatto da anni, quella dei diritti ...

Barbara D'Urso/Attacco al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana : il pubblico applaude (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso lancia un Attacco al Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana durante la finale del Grande Fratello 2018: "La Famiglia è qualunque tipo di amore".(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:48:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D’Urso risponde a Fontana : «Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore» – Video : GF15 - Veronica Satti e Valentina Barbara D’Urso non risparmia nessuno, nemmeno il neo-ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, in questi giorni agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Durante la finale del Grande Fratello 2018 la conduttrice ha lanciato una nemmeno troppo velata frecciata all’esponente leghista, che aveva sottolineato l’inesistenza delle famiglie gay per ...

GF - Barbara d'Urso tuona contro il ministro Fontana : il durissimo attacco in diretta : Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni del nuovo ministro della Famiglia Lorenzo Fontana secondo cui le famiglie arcobaleno...

Finale Grande Fratello 15 : Barbara d’Urso contro il ministro Fontana VIDEO : Grande Fratello 15 Finale: le dichiarazioni di Barbara d’Urso contro il Ministro della Famiglia Fontana La polemica sulle dichiarazioni sui gay del Ministro Fontana sbarca alla Finale del Grande Fratello 15. Complice la presenza di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che è lesbica, Barbara d’Urso ne ha approfittato per puntare il dito contro […] L'articolo Finale Grande Fratello 15: Barbara d’Urso contro il Ministro ...

GF - Barbara d'Urso tuona contro il ministro Fontana : il durissimo attacco in diretta : Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni del nuovo ministro della Famiglia Lorenzo Fontana secondo cui le famiglie arcobaleno...

Barbara D'Urso/ "Caro ministro la famiglia è dove c'è amore" (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso, è arrivata la finale del reality show di Canale 5. Chi proclamerà vincitore la conduttrice cardine di Canale 5 stasera? Appuntamento alle 21.30 (Grande Fratello 15)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:10:00 GMT)

Barbara Lezzi - il ministro del Sud farà crescere il Pil grazie al sole : Tra la fine degli anni '70 e il 1993, quel ministero fu guidato da De Mita, Remo Gaspari e Beniamino Andreatta , giusto per fare tre nomi che si possono criticare quanto volete ma che la politica ...