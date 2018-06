Il Milan fuori dalle coppe e il summit Trump-Putin Le notizie del giorno | in breve

Fregati dal Fair play : Milan fuori un anno dall'Europa : Quelle che il Tribunale Arbitrale dello Sport valuterà non appena saranno consegnate. Limite temporale massimo: 10 giorni. Aspettando Losanna, vale Nyon. 'La camera giudicante dell'Organo di ...

Milan - le motivazioni della sentenza Uefa : un anno fuori dall'Europa : Pugno duro sul club rossonero che ha violato le norme del Fair Play finanziario dal 2014 al 2017: 120 milioni di deviazione dai parametri

Milan fuori dalle coppe europee : Nyon, 27 giu. – (AdnKronos) – Stangata Uefa per il Milan. La camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha deciso che i rossoneri non potranno partecipare per un anno alle coppe europee. Lo ha annunciato la Uefa in una nota sul suo sito ufficiale. Il club può ricorrere al Tas. La camera giudicante, presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso “una decisione sul caso AC Milan – ...

UFFICIALE : Milan fuori dalle Coppe Europee per un anno! Sentenza pesantissima - violati i principi del fair play : Ora è UFFICIALE: il Milan è fuori dalle Coppe Europee per un anno. La Sentenza dell’Adjucatory Chamber di Nyon è stata severissima, il club rossonero è stato punito per aver violato i principi del fair play finanziario nel corso del triennio 2014-2017. La società dunque dovrà rinunciare a partecipare alla prossima Europa League a meno che il TAS di Losanna non accetti il ricorso, da presentare entro dieci giorni. Dunque a cascata: ...

Uefa : Milan - un anno fuori dalle Coppe : 17.12 Il Milan resterà fuori dalle Coppe Europee per la prossima stagione. Lo ha deciso la camera giudicante dell'Uefa a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario. I rossoneri si erano qualificati per l'Europa League, competizione a cui accede quindi la Fiorentina (che partirà dai turni preliminari mentre l'Atalanta accede al tabellone). Il club rossonero ha ora dieci giorni per presentare ricorso al Tas.

Milan fuori dall’Europa League al suo posto la Fiorentina : Si prolunga l’attesa per il club di via Turati. Oggi non arriverà la sentenza dell’Uefa sul Milan. La camera giudicante

Sala - Milan fuori Europa un'ingiustizia : ANSA, - MilanO, 25 GIU - "Al Paris Saint Germain fanno fare quello che vuole. Vediamo cosa succede, sarebbe una ingiustizia clamorosa". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della ...