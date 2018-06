Il Milan dopo l' esclusione dall' Europa | ' Confidiamo in sollecita revisione provvedimento

Milan - comunicato ufficiale : ricorso al TAS dopo il verdetto UEFA : Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna , confidando in ...

Milano - neonata morta dopo aver ingerito un tappo di profumo : domani l'autopsia : È morta a 7 mesi per avere ingerito il piccolo tappo di un profumo. domani mattina, alla clinica Mangiagalli di Milano, verrà effettuata l'autopsia sul corpicino. I fatti sono del 18 giugno scorso. ...

Milano - ago dimenticato nell’addome : donna risarcita 56 anni dopo l’operazione : Milano, ago dimenticato nell’addome: donna risarcita 56 anni dopo l’operazione La paziente, oggi 78enne, ha ottenuto un indennizzo di 200mila euro. All’epoca i medici non dissero nulla sulla vicenda Continua a leggere L'articolo Milano, ago dimenticato nell’addome: donna risarcita 56 anni dopo l’operazione proviene da NewsGo.

Ago in pancia dopo l'operazione - donna Milanese risarcita di 200mila euro dopo 56 anni : Si era sottoposta ad una delicata operazione nel lontano 1962, ma una volta dimessa aveva iniziato ad accusare forti dolori all'altezza della pancia. Inizialmente, i medici erano convinti che le...

Milano - la vendita di cannabis light : negozi in crisi dopo i super-incassi : Sconcerto, preoccupazione, telefonate ed email dei clienti che chiedono spiegazioni. Nelle centinaia di shop di cannabis light che hanno aperto negli ultimi mesi, sono giorni intensi da quando è ...

Borsa Milano pesante dopo Salvini - spread a quota 232 : Milano , -1,2%, guida i cali delle borse d'Europa. Non sarebbero piaciute - secondo gli operatori - le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha minacciato di tagliare il contributo dell'...

Torino - “corruzione in procura” : Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti : Sul presunto scambio di favori all’interno della procura di Torino indagheranno i magistrati della procura di Milano, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto un fascicolo a “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui fatti emersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato ...

Alberto Fortis - 40 anni dopo Milano - Vincenzo e i romani 'Ora sono loro a chiedermela' - Musica - Spettacoli : Alberto Fortys. Il gioco di parole è piaciuto al cantautore, quando ha dovuto scegliere come celebrare il quarantesimo anniversario del disco d'esordio e che porta il suo nome. Uno dei debutti più ...

Milano. Pedopornografia : arresti e perquisizioni : Indagine a Milano sul mondo della Pedopornografia. Nell’ambito dell’inchiesta sono stati eseguiti 4 arresti e altre 18 persone sono state iscritte

