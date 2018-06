L'ex ministro Calenda scuote i Dem Il manifesto del Fronte Repubblicano : "Un'alleanza repubblicana che vada oltre gli attuali partiti e aggreghi i mondi della rappresentanza economica, sociale, della cultura, del terzo settore, delle professioni, dell'impegno civile". Con questo obiettivo Carlo Calenda, l'ex ministro dello Sviluppo economico, pubblica, dalle colonne de Il Foglio, il Manifesto del Fronte Repubblicano. Segui su affaritaliani.it

Pd - Calenda lancia il manifesto del Fronte Repubblicano 'Cinque idee per ricostruire' : Ed ecco le cinque priorità: tenere in sicurezza l'Italia; proteggere gli sconfitti; investire nelle trasformazioni; proteggere l'interesse nazionale nell'Ue e nel mondo; conoscere. Tutti ragionamenti ...

Oltre il Pd - Calenda lancia l'alleanza repubblicana : manifesto in cinque punti : Un’alleanza repubblicana per andare Oltre gli attuali partiti (Pd compreso) e dare una risposta alla crisi della democrazia liberale che ha spianato la strada ai movimenti così detti populisti (definizione nostra)....

Cosa c’è nel manifesto politico di Carlo Calenda e che fine farà il PD : L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pubblica su Il Foglio il suo "manifesto di valori e di proposte" per una "alleanza repubblicana" in grado di opporsi a quello che considera "un Governo che è un incrocio tra sovranismo e fuga dalla realtà". Proviamo a capire Cosa significa, in concreto.Continua a leggere

Pd : Bettini - bene Calenda - manifesto merita approfondimento e dibattito : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – "Il manifesto di Calenda per la nostra discussione è importante. La prima parte, quella di analisi, è molto forte e ben orientata. La seconda, quella delle proposte, presenta spunti e suggestioni condivisibili e altre da discutere. Ma nel complesso mi pare molto al di sotto della prima parte e, in qualche caso, contraddittoria rispetto ad essa". Così Goffredo Bettini, eurodeputato Pd

Il “manifesto” di Carlo Calenda : L'ex ministro ha pubblicato sul Foglio una lettera in cui chiede a tutti i progressisti di riunirsi in una nuova alleanza in cui propone di "proteggere gli sconfitti" e ricreare "uno Stato forte" The post Il “manifesto” di Carlo Calenda appeared first on Il Post.

Il manifesto politico di Carlo Calenda - si riparte da 5 idee contro la "minaccia mortale" dei sovranismi : Un "Fronte Repubblicano", un'alleanza contro i sovranismi, cinque idee da cui ripartire e la convinzione che "si può fare: L'Italia è più forte di chi la vuole debole!". Carlo Calenda sceglie il Foglio per presentare il suo manifesto politico. Non nomina il Pd, a cui è iscritto, non nomina mai partiti, guarda "oltre il Pd" per un fronte che contrasti la "minaccia mortale" dei sovranismi.La premessa è che oggi ...

Il manifesto politico di Carlo Calenda : Caro direttore. Dall’89 in poi i partiti progressisti hanno sposato una visione semplificata e ideologica della storia. L’idea che l’avvento di un mondo piatto, specchio dell’Occidente, fondato su: mercati aperti, multiculturalismo, secolarizzazione, multilateralismo, abbandono dello stato nazionale

Fronte repubblicano - Calenda : pronto per mercoledì il manifesto : L'ex ministro Carlo Calenda lancia il suo Fronte repubblicano dopo la sconfitta del Pd alle amministrative. "Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale mercoledì ...