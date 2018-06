Il governo modifica la Buona Scuola | stop alla chiamata diretta dei docenti

governo : Salvini - modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Certo, ma ci vuole un Parlamento che lo faccia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì a chi gli chiede se sarebbe d’accordo a modificare la legge elettorale introducendo un premio di maggioranza. Per questo, ha aggiunto, occorre che parta il lavoro delle commissioni. L'articolo Governo: Salvini, modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla sembra essere il primo su SPORTFAIR.

governo : Salvini - modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Certo, ma ci vuole un Parlamento che lo faccia". Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì a chi gli chiede se sarebbe d'accordo a modificare la legge elettorale introducendo un premio di maggioranza. Per questo, ha aggiunto, occorre che parta il lavoro delle commissioni.

governo : M5S - su Fornero sintonia con Lega - vedremo se superarla o modificarla : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – "Sulla legge Fornero con la Lega c'è totale sintonia, valuteremo se" optare "per il superamento o per la modifica". Lo spiega Rocco Casalino, a capo della comunicazione del M5S, al termine al tavolo tecnico con la Lega.

governo - il Quirinale non vuole il voto. E la Lega guarda a Renzi : "Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare" : Il Quirinale non vuole il voto subito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo Renzi. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla Lega. L'ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di un Governo di scopo con un duplice obiettivo: fare ...