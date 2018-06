Il governo e i rider | Di Maio guardi alla Carta di Bologna

Sui rider e la gig economy la nuova soluzione del governo è una legge vecchia : E’ più forte di noi. La risposta ai cambiamenti o è una nuova legge, o non è. E’ quello che sta succedendo sulla tutela della categoria emergente dei cosiddetti gig-workers, i lavoratori delle piattaforme. Il governo ha proposto una regolamentazione che fa discutere, perché riconduce fenomeni nuovi

Rider - Foodora : “Col decreto del governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

Rider - Foodora : “Con il decreto del governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

governo Conte - dai risparmiatori ai rider : in politica i gesti simbolici sono sostanza : La politica passa anche attraverso simboli che poi si caricano di sostanza. L’incontro coi risparmiatori fregati da un sistema finanziario ingordo, bugiardo e truffaldino. Poi Sergio Bramini, l’imprenditore tradito da uno Stato che dapprima non lo ha pagato e poi lo ha inseguito fino a portargli via la casa. Bramini che diventa voce di riscatto per chi vive la fatica di essere un piccolo imprenditore. E poi i lavoratori di FedEx incrociati ...

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Daniela Santanchè sputtana Luigi Di Maio : 'Ci è venuto a chiedere di appoggiare il suo governo - mi viene da ridere' : Porta chiusa, anzi sbarrata al governo Lega-M5s. Daniela Santanchè nega che si sia riaperta la trattativa per ottenere i voti di Fratelli d'Italia. La pitonessa, insomma, conferma quanto detto da ...

governo - il contratto? Sul web è da ridere : "Ecco la vera bozza" : A volte bisogna arrendersi di fronte all'ironia del web. E ridere. Questa è una di quelle. Sul web infatti è spuntato lo scherno al programma del Governo del cambiamento che dovrebbero siglare Matteo Salvini e Luigi di Maio. Ieri è stata pubblicata una bozza, forse quella scritta dal M5S, che ha fatto molto discutere. E scatenare la Rete.La bozza di programma per il GovernoIn fondo i temi della bozza hanno fatto sorridere in molti. Si parla ...