Il dramma dei migranti in Messico | siamo esseri umani | aiutateci

Red Canzian - il dramma di salute dell'ex Pooh : 'Dopo Sanremo ho scoperto un tumore'. Il verdetto dei medici / Guarda : L'ex Pooh Red Canzian racconta al settimanale oggi il suo dramma, un tumore che lo ha colpito. Dopo Sanremo Red Canzian ha scoperto di avere un nodulo pericoloso. 'Ho detto ai medici: avete dieci ...

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei migranti al confine Usa-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

Trump e la foto del dramma dei bambini separati dai genitori : Le voci della disperazione sono arrivate a tutto il mondo anche con la pubblicazione su ProPublica degli audio, l'agenzia non profit che ha messo online i pianti disperati di un gruppo di bambini ...

Udine - dramma in vacanza : turista entra in acqua e muore sotto gli occhi dei bagnanti : È accaduto a Lignano Riviera. La donna, una turista tedesca di ottantadue anni in vacanza in Friuli con alcuni parenti, si è sentita male mentre stava facendo un bagno. Probabilmente ha avuto un infarto. Gli altri bagnanti hanno subito dato l’allarme, ma i tentativi di rianimarla sono stati inutili.Continua a leggere

dramma nella notte dei fuochi del Sacro Cuore : ragazzo di 15 anni precipita e muore : Un ragazzo altoatesino ha perso la vita durante la notte dei tradizionali fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Di notte, durante la discesa a valle, con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone.Continua a leggere

Guatemala - la furia del vulcano de Fuego lascia vere e proprie statue al suolo : il drammatico lavoro dei soccorritori : Le persone delle comunità intorno al vulcano de Fuego del Guatemala hanno celebrato i funerali delle poche vittime finora identificate dopo la terribile eruzione che ha inghiottito le persone in fiumi di cenere incandescente e fango. I familiari hanno pianto sulle bare dei loro cari allineate in una fila nel parco principale di San Juan Alotenango nella sera di ieri, prima che i soccorritori interrompessero le ricerche per la seconda notte. Non ...

Loris Karius - la verità dietro la papera contro il Real Madrid : la drammatica rivelazione dei medici : Potrebbe esserci un commozione cerebrale all'origine dei due incredibili errori del portiere del Liverpool, Loris Karius , che hanno regalato al Real Madrid la finale della Champions League. Lo ...

Crac Etruria - le storie dei truffati in aula : 'Dopo il dramma la beffa - per 400 euro svanite migliaia di euro di rimborso' : Avevano investito 100 mila euro in obbligazioni subordinate. Lei, impiegata part time, lui operaio agricolo: raccontano che quelli erano i risparmi della loro vita. Poi sono stati polverizzati, ...

Governo - i titoli dei media internazionali. Le Monde : “L’Italia sprofonda nel caos”. SZ : “Tempi più drammatici da 30 anni” : “L’Italia sprofonda nel caos politico“, secondo il francese Le Monde. Per la Sueddeutsche Zeitung, il Paese vive i “tempi più drammatici da 30 anni”. E ora a Roma si guarda a “Mister Forbici” Carlo Cottarelli. La crisi italiana è in prima pagina su tutti i principali media internazionali. GERMANIA, SZ: “TEMPI drammatici” – In Germania la situazione dell’Italia è al centro ...

Dopo la giornata drammatica della politica - l'attesa per la riapertura dei mercati : il day after. E se gli occhi del mondo politico sono puntati sul Quirinale, oggi c'è attesa anche per la riapertura dei mercati Dopo la giornata che ha segnato la fine dell'ipotesi governo M5S-Lega «di cambiamento». Potrebbe essere ...

dramma sull'A24 - la morte della mamma dietro il gesto estremo dei gemelli : Una Clio ferma su una piazzola, con la portiera aperta, in piena autostrada. Sessanta metri più sotto, tra le sterpaglie, a poche centinaia di metri da una carrozzeria, i corpi dei fratelli Checco e Bruno...

Il dramma delle madri dei foreign fighters. "Abbiamo provato a fermarli - non siamo il male" : Hanno lasciato l'Europa, le loro case, le loro famiglie, i loro amici per andare a combattere una guerra accanto ai miliziani dell'Isis. Oltre 5500 foreign fighters, tra il 2011 e il 2015, sono partiti per la Siria e l'Iraq, senza essere ostacolati da nessuno. Neanche le loro madri sono riusciti a fermarli. È proprio a loro che è dedicato il libro "Stanno tornando. I foreign fighters jihadisti raccontati dalle proprie madri", ...

“Ninna nanna in fondo al mare” - la struggente filastrocca di Nini Giacomelli che racconta con parole morbide il dramma dei naufragi di migranti : Uscirà sabato 19 maggio il videoclip ufficiale di Ninna nanna in fondo al mare, la filastrocca per bambini firmata da Nini Giacomelli collaboratrice da sempre di Sergio Bardotti e operatrice culturale – sua la direzione artistica del Festival Dallo Shomano allo Shoman – che racconta, a suo modo, il dramma dei naufragi sempre più frequenti nelle nostre coste. Ninna nanna in fondo al mare è una pubblicazione che è diventata un progetto ...

'Mediterraneo' - graphic novel muto urla il dramma dei migranti : ... Rfl, sfruttiamo le competenze e i contatti sviluppati in decenni di attività di Croce rossa e Mezza Luna Rossa nei teatri di conflitto, e attraverso lo staff presente in 190 Paesi del mondo, ...