Il CEO di Take-Two commenta le microtransazioni inserite in NBA 2K18 lo scorso anno

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Game Informer ha avuto la possibilità di intervistare il CEO di-Two, Strauss Zelnick, nel corso dell'E3 2018 e, in questa occasione, gli è stato chiesto un commento sulle, in particolare su quellein NBAl'.Il loro inserimento nel gioco non fu preso molto bene dai giocatori, che reagirono in modo abbastanza forte. Per questo motivo, ora Strauss ha deciso di condividere le strategie future dell'azienda."Prestiamo attenzione a ciò che dicono i consumatori. Quando riceviamo un commento non troppo positivo ci chiediamo: cosa potremmo fare di diverso? Penso che ci sia una piccola fetta di consumatori che vuole tutto gratuitamente e non possiamo far niente per loro. Molti giocatori invece vogliono ricompense eque, quindi siamo concentrati a dare il giusto compenso quando un consumatore spende soldi reali."Read more…