Il Cav e Boschi a Merano | stesso hotel per caso

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Silvio Berlusconi e Maria Elenain vacanza insieme. Ma solo per.Il Cavaliere e la deputata dem - eletta alla Camera nel collegio di Bolzano - hanno infatti scelto la stessa struttura - l'Palace di Henri Chenot a, in Alto Adige - e anche loperiodo per concedersi qualche giorno di riposo.Si tratta di un ritorno per l'ex premier, spesso ospite dell'albergo, mentre per l'ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio sotto Gentiloni è la prima volta. La deputata dem, come lei stessa ha più volte affermato, conosce molto bene l"Alto Adige anche perchè è stato più volte il luogo di soggiorno delle sue vacanze. In questi giorni al Palace ci sarebbe anche Claudio Lotito, presidente della Lazio.Una delle prime volte di Berlusconi al Palace risale al gennaio del 2007 in seguito al delicato intervento al quale era stato sottoposto qualche settimana prima in una ...