Il caso Giulia Ballestri raccontato in un minuto

Amici - Giulia Michelini stupisce. In studio si è presentata così. Non potete non averci fatto caso : Sabato sera è andata in onda la seconda puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi” e, tra sfide, balletti ed esibizioni spettacolari, a farsi notare non sono stati solo i concorrenti ma anche i membri della commissione. Come capitato anche la scorsa settimana, i protagonisti di questa edizione si sono distinti per il loro stile glamour. La cosa particolare è che sono state diverse le donne che hanno puntato tutto su ...