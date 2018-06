Il capo di Apple | La gente sta troppo tempo sull' iPhone Non era questa la nostra

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) "È chiaro a tutti che alcune persone trascorronoutilizzando i nostri dispositivi. Non era questo il nostro scopo". Di interventi critici che mettono in guardia dall'abusare degli smartphone, in questi anni, se ne sono sentiti tanti. Ma che a dirlo sia ildi, è una sorpresa. Tim Cook, amministratore delegato del colosso di Cupertino, ha parlato lunedì dal palco della Fortune Magazine Conference a San Francisco, California, evento promosso dall'omonima rivista di business. "Non abbiamo mai voluto che le persone utilizzassero eccessivamente i nostri prodotti ha spiegato il successore di Steve Jobs . Vogliamo che i nostri dispositivi rendano gli utenti più autonomi, più emancipati, che li aiutino a fare cose che altrimenti non potrebbero fare. Ma se passi tutto il tuoal cellulare, è".Lo stesso Cook ha raccontato di essersi accorto a un certo punto di ...