Il Board del Calendario Vaccinale per la Vita al Ministro Grillo | tutelare i bambini più

Vacanze con gli action sport : i migliori snowBoard camp dell'estate 2018 : Come ogni anno, arriva il momento di iniziare a pensare alle Vacanze. E come ogni anno, oltre all'offerta dei classici pacchetti turistici, arriva anche quella alternativa degli snowboard camp estivi ...

SnowBoardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio da lunedì : Il gruppo dello Snowboardcross di Cdm al Passo dello Stelvio da lunedì 25 a giovedì 28 giugno con Moioli a guidare il team E’ ancora il ghiacciaio del Passo dello Stelvio ad ospitare il nuovo collegiale della squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato da lunedì 25 a giovedì 28 giugno i seguenti atleti: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto, ...

Argentina - via libera dal Board del Fmi a prestito da 50 mld dollari : Argentina, via libera dal board del Fmi a prestito da 50 mld dollari Argentina, via libera dal board del Fmi a prestito da 50 mld dollari Continua a leggere L'articolo Argentina, via libera dal board del Fmi a prestito da 50 mld dollari proviene da NewsGo.

Michela Moioli/ La star dello SnowBoard si racconta : dopo l'oro? Rimango me stessa - esclusiva - : Michela Moioli si racconta a noi de Il Sussidario.net in un'intervista esclusiva. Dall'oro alle Olimpiadi 2018 fino ai prossimi obbiettivi.

Red Bull Skate Week - Milano celebra la settimana dello skateBoarding : Una settimana interamente dedicata alla cultura street, e in particolare alla passione per lo Skateboarding. Tutto è pronto a Milano per la seconda edizione della Red Bull Skate Week, che dal 18 al 23 giugno porterà nella metropoli meneghina una ricca serie di eventi dedicati a questa nobile pratica, da sempre a cavallo tra sport e arte. Ad aprire la manifestazione sarà l’inaugurazione della mostra Art of The Misfits and Wild Ones, al Bastard ...

Gianmarco vola sull'acqua : è salentino il campione del mondo juniores di FlyBoard : Evoluzioni in aria sull'acqua e massima precisione lo hanno proclamato migliore al mondo nella sua categoria.

WakeBoard – Ad Abbadia Lariana il primo raduno della Nazionale italiana : Wakeboard : la stagione dei tricks parte dal Lago di Como. Abbadia Lariana ospita il primo raduno della Nazionale italiana La stagione del Wakeboard riparte dal lago di Como, precisamente da Abbadia Lariana, dove la ASD Sambuca Wakeboard School ospita sul lungo lago il primo raduno della Nazionale di Wakeboard, dal 13 al 15 giugno. Sono stati convocati dai tecnici nazionali Pierluigi Mazzia e Enzo Molinari i milanesi Lorenzo Soprani e le gemelle ...

SnowBoard - raduno al Passo dello Stelvio per il gruppo B del parallelo : Il gruppo “B” del parallelo in allenamento sulle nevi del Passo dello Stelvio dall’11 al 14 giugno Il gruppo “B” del parallelo è stato convocato dal direttore sportivo Cesare Pisoni per il raduno sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio che si tiene da lunedì 11 a giovedì 14 giugno. Saranno impegnate Alice Lombardi, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sindy Schmalzl e Lucia Dalmasso, assente giustificato Marc Hofer. ...

SnowBoard - definita la composizione delle squadre per la prossima stagione : Pisoni resta direttore sportivo : La composizione delle squadre di Snowboard per la stagione 2018/19, Pisoni confermato nel ruolo di direttore sportivo Con delibera del Presidente n°11 dell’1 giugno 2018 è stata varata la composizione delle nazionali maschili e femminili di Snowboard per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: TECNICI Pisoni Cesare direttore sportivo Erlacher Meinhard Allenatore responsabile parallelo ...

SnowBoardcross - azzurri a lavoro sul Passo dello Stelvio : sette gli atleti convocati dal ds Pisoni : Lo Snowboardcross riprende a lavorare sulla neve del Passo dello Stelvio, lo slopestyle al Centro di Preparazione Olimpica di Formia Parte la stagione della squadra di Snowboardcross di Coppa del mondo, impegnata al Passo dello Stelvio da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato Emanuel Perathoner, Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto e Michela Moioli con ...

BTS - per la prima volta alla posizione n°1 della BillBoard 200 Chart grazie all’album “Love Yourself : Tear” : Un importante traguardo The post BTS, per la prima volta alla posizione n°1 della Billboard 200 Chart grazie all’album “Love Yourself: Tear” appeared first on News Mtv Italia.

Golf - PGA Tour 2018 : Kevin Na guida la leaderBoard del Fort Worth Invitational al termine del primo round : Ricordiamo che, come sempre, sarà possibile seguire il torneo in diretta sui canali della piattaforma satellitare pay Sky Sport.

Golf - PGA Tour 2018 : Kevin Na guida la leaderBoard del Fort Worth Invitational al termine del primo round : Il nuovo weekend coincide con l’avvio di una nuova tappa del PGA Tour 2018. Spazio infatti al Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Al termine del round inaugurale troviamo in testa Kevin Na. Il sudcoreano con passaporto statunitense ha chiuso il primo giro con lo score di -8 (62 colpi, un eagle e 6 birdie), ...

BillBoard Music Awards 2018 – Da Taylor Swift a Dua Lipa : i look più sexy della serata [GALLERY] : Premi e sexy outfit: i look più azzeccati delle star protagoniste ai Billboard Music Awards 2018 Sono andati in scena ieri i Billboard Music Awards 2018. Durante la cerimonia di premiazione sono stati premiati i cantanti che hanno riscosso maggiore successo con i loro album ed i loro singoli nell’ultimo anno. Tra i più apprezzati Ed Sheeran (assente all’evento), Bruno Mars, Taylor Swift e molti altri. Ciò che ha attirato ...