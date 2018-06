Il 69% dei giocatori di Fortnite ha dichiarato di aver speso soldi per acquisti in-game

eurogamer

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Una nuova indagine sulla spesa della community dirivela che oltre due terzi dei suoihanno effettivamenteper il gioco Battle Royale free-to-play.Come riportas Industry, lo studio è stato condotto da LendEDU, che ha intervistato 1.000 persone che giocano frequentemente a. Ii questione, dedicano solitamente dalle sei alle dieci ore alla settimana al popolare titolo di sopravvivenza di Epics.Dallo studio emerge che il 68,8 per cento di questihadiacquistato contenuti di gioco per, con la maggior parte di quella spesa (58,9 per cento) in skin o personaggi. Il 18,06% ha acquistato alianti, il 13,52% nuovi attrezzi per la raccolta, mentre il 9,52% ha fattoper emote o nuove mosse.Read more…