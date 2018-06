Il 26 maggio 2019 Silvio Berlusconi si candida per le Europee

Nuove indiscrezioni su Sanremo 2019 con un omaggio a Mia Martini : tutti i dettagli : Le indiscrezioni su Sanremo 2019 iniziano a trapelare nonostante manchino ancora molti mesi alla messa in onda della manifestazione che torna sotto la guida di Claudio Baglioni, dopo il fortunato debutto con il quale ha ampiamente sforato il tetto del 50% di share. Stando alle prime voci circolate nelle ultime ore, la direzione artistica starebbe già lavorando agli omaggi ai grandi della musica italiana, così com'era accaduto sul palco ...

Presentata la nuova stagione 2018-2019 del centro eventi Il maggiore a Verbania. 27 spettacoli tra prosa - danza - musical - lirica e opera - ... : Per il teatro comico e brillante Il 6 febbraio 2019, Enrico Bertolino in "Instant Theatre 2018", quando narrazione, attualita', umorismo, storia, costume, comicità', politica e satira si incontrano ...

"Più flessibilità dall'Ue - rivedere i saldi del 2019-2021". Risoluzione di maggioranza sul Def : Più flessibilità, rivedere i saldi, evitare l'aumento dell'Iva e delle accise, più investimenti pubblici, riduzione della pressione fiscale, sostegno ai redditi più bassi. Queste le linee guida della Risoluzione di maggioranza sul Def.La maggioranza impegna il governo "a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del triennio ...

Serie A - campionato 2018/2019 : al via il 19 agosto - termina il 26 maggio : La Lega di Serie A ha reso note le date del prossimo campionato [VIDEO] e della Coppa Italia. La Serie A 2018/2019, sara' la 117^ edizione e la numero 87 che si disputera' a girone unico, prendera' il via domenica 19 agosto 2018 ovviamente non c'è ancora il calendario e, pertanto, non si conoscono le date di quelli che saranno i primi anticipi e posticipi e terminera' il 26 maggio del 2019. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il via è previsto ...

La prossima Serie A di calcio maschile inizierà il 19 agosto 2018 e finirà il 29 maggio 2019 : Il prossimo campionato di calcio maschile di Serie A inizierà il 19 agosto 2018 e si concluderà il 26 maggio 2019. Ci saranno tre turni infrasettimanali (26 settembre, 26 dicembre, 3 aprile) e quattro soste per le partite delle nazionali The post La prossima Serie A di calcio maschile inizierà il 19 agosto 2018 e finirà il 29 maggio 2019 appeared first on Il Post.

Elton John - esce a maggio 2019 il film biografico 'Rocketman' interpretato da Taron Egerton : Per quanto riguarda, invece, la regia, essa è stata affidato a Dexter Fletcher, già co-regista di un altro importante biopic del mondo della musica, "Bohemian Rhapsody" . Per Egerton, però, il film ...

Pensioni - ultimissime al 25 maggio su Q100 - anticipate in LdB2019 e cumulo Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 25 maggio 2018 vedono in via di preparazione i primi provvedimenti del nuovo Governo sulla flessibilita' del comparto previdenziale, anche se la nuova quota 100 [Video] con il superamento della legge Fornero dovrebbe realizzarsi solo con la legge di bilancio 2019. Nel frattempo proseguono le discussioni politiche sulle coperture, mentre dal comparto delle casse professionali si registra l'avvio del cumulo ...

Ascolti tv martedì 22 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Capitano Maria, ultima puntata (live e riassunto), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello (live) ha registrato 000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Wolverine: l'immortale ha registrato un netto di ...

No look - nuove giocate e maggior realismo : Konami svela le novità di PES 2019 : L'attesa è finita per gli appassionati di Pes: Konami ha presentato il trailer ufficiale del nuovo "Pro Evolution Soccer 2019" disponibile già dalla prossima estate. La data di uscita in Europa è ...

PES 2019 sarà presentato ufficialmente il 9 maggio : Pro Evolution Soccer 2019 sarà ufficialmente presentato tra due giorni, il 9 maggio. La notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del gioco, quindi tutti gli appassionati e fan a breve scopriranno le novità per il nuovo titolo calcistico di Konami.Pochi giorni fa un leak riportava la possibile data di uscita con alcune informazioni relative alle leghe ufficiali. Tuttavia, per scoprire ufficialmente il nuovo PES 2019 bisognerà ...

F1 - primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

Verso il 2019 : omaggio a Peggy Guggenheim : Primo atto di un ricco programma che approfondirà il percorso di Peggy nel mondo del collezionismo, l'esposizione 1948: la Biennale di Peggy Guggenheim aprirà i battenti il 25 maggio con il ricordo ...

Serie B 2018-2019 al via il 24 agosto - ultimo turno l’11 maggio : Lo ha deliberato l'assemblea della Lega di Serie B, che chiederà alla FIGC di chiudere il mercato in coincidenza con quello della Serie A, il 18 agosto. L'articolo Serie B 2018-2019 al via il 24 agosto, ultimo turno l’11 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ufficiale. Don Matteo 12 riprese a Spoleto da maggio 2019 : Sarà ancora una volta Spoleto (Perugia) il set di Don Matteo. Terence Hill sarà in città nel maggio 2019 per