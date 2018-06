Ian Somerhalder si prepara per le riprese di V-Wars e crea l’account del Dr Luther Swann

Ian Somerhalder e Nikki Reed : le foto della loro vacanza romantica ti faranno venire voglia di partire subito : Con tanto di baci acrobatici The post Ian Somerhalder e Nikki Reed : le foto della loro vacanza romantica ti faranno venire voglia di partire subito appeared first on News Mtv Italia.

Ian Somerhalder a caccia di vampiri in V-Wars : i dettagli sulla serie Netflix con Damon Salvatore di The Vampire Diaries : Ian Somerhalder da vampiro a cacciatore, o quasi, per Netflix e la nuova V-Wars. Non sono ancora iniziate le riprese della nuova serie che vedrà come protagonista l'amato Damon Salvatore di The Vampire Diaries ma quello che è certo è che le novità non mancano. Proprio in questi giorni sono stati annunciati altri nomi che faranno parte del cast della serie tratta dal libro di Jonathan Maberry. In particolare, si tratta di un volto noto di ...