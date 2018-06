I titoli di Stato ci costano già 160 milioni in più : Per il momento è davvero una missione impossibile. I rendimenti dei titoli di Stato italiani continuano a salire, per l'effetto combinato dei minori acquisti da parte della Bce e dei timori legati a come saranno trovate le coperture, senza far tracimare il deficit, necessarie per onorare gli impegni presi da Lega e Movimento cinque stelle con il contratto di governo. Nonostante una domanda abbastanza sostenuta da parte degli investitori, il ...

Tesoro - giovedì 28 giugno in asta titoli di stato fino a 6 - 5 mld : Teleborsa, - giovedì 28 giugno, il Tesoro offrirà in asta BTP e CCTeu con un importo tra un minimo di 5 miliardi e un massimo di 6,5 miliardi. Nel dettaglio BTP a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi , BTP a ...

I nuovi titoli di Stato sono in crescita - potrebbe convenire acquistarli : Il Ministero dell’Economia e della Finanza ha annunciato l’emissione di nuovi titoli di Stato che potranno essere prenotati mediante asta da banche italiane dell’Unione Europea ed extra europee. L’annuncio è Stato fatto tramite il comunicato stampa numero 100 del 21 giugno 2018 consultabile presso il sito ufficiale del Ministero e, secondo esperti economisti, si tratta di un investimento in crescita. #titolidiStato: ecco il calendario delle ...

Il Mef riacquista 700 milioni di titoli di Stato : Il Tesoro ha concluso ieri il riacquisto su BTp e CcTeu per un totale di 700 milioni. Lo ha reso noto un comunicato di via XX Settembre aggiungendo che per effettuare l'operazione di buyback sono ...

titoli di Stato - in asta 6 - 5 miliardi di euro di BOT semestrali : Teleborsa, - In arrivo una nuova asta di Titoli di Stato italiani il prossimo 27 giugno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, collocherà 6,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi, scadenza dicembre 2018.

Grecia - Borsa e titoli di Stato festeggiano l'uscita dal piano di salvataggio : Esplosione di ottimismo sui mercati finanziari ellenici dopo il via libera dell'Eurogruppo alla fine degli aiuti alla Grecia . La Borsa di Atene è la migliore in Europa con un rialzo dell'1,24% mentre ...

BCE - il Quantitative Easing - programma di acquisto titoli di Stato - terminerà da gennaio : Se i mercati finanziari possono essere pensati attraverso un’immagine come un vasto oceano solcato da molti vascelli - taluni più grandi e robusti, altri più piccoli e fragili -, allora si può dire che su questo oceano, ad impensierire non poco i comandanti di quelle navi, incombano, sebbene ancora all'orizzonte, nubi nere e allarmanti, promesse di potenziali tempeste. Fuor di metafora, gli analisti dei mercati finanziari attendono a breve la ...

Russia : quasi dimezzati investimenti in titoli di stato USA - : "Ovviamente, se tali decisioni saranno adottate, anche noi possiamo ridurre investimenti nei titoli americani, i soldi russi non lavoreranno nell'interesse dell'economia americana", ha detto il ...

Draghi : nessuna cospirazione su acquisti titoli di Stato Italia : Roma, 14 giu. , askanews, Il presidente della Bce Mario Draghi ha smentito che vi sia stata qualsivoglia variazione sulle modalità di acquisto di titoli di Stato Italiani nel mese di maggio rispetto ...

Bce - da gennaio 2019 stop all'acquisto dei titoli di Stato : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece resteranno fermi ai minimi record almeno fino alla prossima estate e in ogni caso finché sarà necessario.e. La decisione arriva in anticipo per molti osservatori: ...

