I pm negli Usa dal testimone della battaglia nel cielo di Ustica

Casellari arrivata in vista negli Usa : ANSA, - WASHINGTON, 27 GIU - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e' sbarcata a Washington per una serie di incontri istituzionali tra la capitale americana e New York. È la ...

Corte Suprema dà ragione a Donald Trump su limitazione ingressi dei musulmani negli USA : Le limitazioni dei visti per i cittadini di cinque paesi a maggioranza musulmana resteranno in vigore. Questa la decisione a maggioranza della Corte Suprema su uno dei provvedimenti simbolo dell'amministrazione di Donald Trump. Per i giudici la misura rientra nei poteri del presidente e non discrimina i musulmani.Continua a leggere

Volvo S60 - debutta la prima auto della casa svedese costruita negli Usa – FOTO : Nulla è stato lasciato al caso nella scelta di dove svelare la nuova berlina della casa svedese: Charleston, Carolina del Sud. Dove nasce il primo stabilimento Volvo statunitense che darà vita alla prima auto “yankee” del costruttore: la S60, per l’appunto. Ma non è il solo primato di questo modello, che sarà anche il primo a non disporre di un motore diesel: oltre ai già noti e apprezzati T5 e T6 disponibili sin ...

Dazi - Trump : "Harley-Davidson pagherà tasse salate per rivendere negli Usa" : ...di Donald Trump si riversano su "imprese e consumatori americani i quali reagiranno emetteranno sotto pressione l'amministrazione Usa perché quanto sta avvenendo non è positivo per l'economia ...

I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sbloccati possono ora usare la radio FM negli USA : I Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus sbloccati ricevono un aggiornamento negli USA che attiva il chip FM e porta le patch di sicurezza di giugno. L'articolo I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sbloccati possono ora usare la radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Alzheimer : al via negli Usa i primi test per vaccino sulle persone Down : Se funzionerà, sarà in grado di prevenire l’insorgere del morbo di Alzheimer nelle persone colpite da sindrome di Down: si tratta di un possibile vaccino in corso di sperimentazione negli Stati Uniti su un gruppo di giovani adulti Down. Le persone con la sindrome corrono rischi doppi al normale di sviluppare l’Alzheimer, ed in eta’ anticipata rispetto al resto della popolazione,ossia sui 40-50 anni. Il legame tra il morbo che ...

DOTT. ROBERT GALLO : ABBIAMO CREATO IL VIRUS HIV IN LABORATORIO PER DISTRUGGERE LA RAZZA AFRICANA. UNA GUERRA CIVILE NON DICHIARATA negli USA. : ...del mondo attraverso lo scatenamento di un microrganismo biologico furtivo che avrebbe " decimato" l'umanità." Alla luce di questa vera genesi della piaga biologica più spregevole del mondo, sono gli ...

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli Usa : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Migranti - i nuovi campi di detenzione negli aeroporti abbandonati degli Usa : Il progetto, per il quale si stima un costo di 175 milioni di euro, nasce con lo scopo di soddisfare le esigenze della politica di 'zero tolleranza' perseguita dall'amministrazione Trump, nel ...

NPD : PS4 è stata la console più venduta negli Usa nel mese di maggio. Tra i giochi svetta State of Decay 2 : NPD ha rivelato le sue statistiche per il mese di maggio 2018, relative al mercato degli Stati Uniti, attraverso l'analista Mat Piscatella.Come segnala Dualshockers, scopriamo che le vendite totali di videogiochi sono aumentate del 13% a maggio e del 15% da inizio anno. State of Decay 2 è stato il gioco più venduto del mese, mentre PS4 ha conquistato la vetta tra gli hardware. Tutte le piattaforme domestiche (PS4, Xbox One e Switch) hanno ...

ZTE problemi negli USA? iliad - Wind e Tre potrebbero aver problemi : Continuano i problemi di ZTE negli Stati Uniti che potrebbero danneggiare anche iliad, Wind e Tre per via delle antenne proprietarie di ZTE che potrebbero non completare la rete unica si Wind/Tre ed iliad Le antenne di ZTE potrebbero creare problemi ad iliad, Wind e Tre. Ecco il motivo Come ben saprete, ZTE sta incrociando […]

"Non togliete i bambini alle famiglie di migranti" : proteste negli Usa : Grande manifestazione a Philadelphia contro la politica a "tolleranza zero" del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta provocando la separazione tra bambini e genitori che hanno attraversato il confine tra Messico e Stati...

