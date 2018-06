I Pearl Jam a Roma cantano contro il governo | Aprite i porti!

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Non solo musica, ma anche politica. Il concerto deiJam allo stadio Olimpico diè stato non soltanto uno spettacolo per i tantissimi fan accorsi nella capitale, ma anche un mezzo per lanciare un messaggio politico. Chiaramenteil ministro Matteo Salvini ele decisioni delitaliano di fermare le navi delle ong chiudendo i porti.Così, durante il concerto, il gruppo americano ha fatto apparire sui maxi-schermi il disegno di una ciambella di salvataggio e quegli hashtag divenuti veri e propri slogan: #iporti e #saveisnotacrime. Non è un'immagine casuale. Come spiega Repubblica, si tratta di "un volantino virtuale che in molti, negli ultimi giorni, hanno girato via mail alla Guardia Costiera con allegato un testo riguardante il salvataggio dei migranti in difficoltà in mare"."Siamo via da casa e quando torneremo il nostro Paese sarà cambiato. Pace". ...