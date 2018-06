I padri separati sono i nuovi poveri

padri separati - le vostre storie raccontate ad Hashtag24 : Padri separati, le vostre storie raccontate ad Hashtag24 Difficoltà economiche, contrasti per la gestione dei figli, proposte per migliorare le leggi attuali: ci sono tanti diversi vissuti nelle testimonianze che avete inviato, numerosi, durante l’ultima puntata dell’approfondimento condotto da Riccardo ...

padri separati in crisi e madri in difficoltà - i numeri in Italia : Padri separati in crisi e madri in difficoltà, i numeri in Italia Al centro della settima puntata di Hashtag24 la situazione di quanti si separano e poi divorziano con figli contesi. Un contesto in cui si innestano le emergenze di ex mariti ed ex mogli che devono fare i conti con difficoltà personali, professionali ed ...

padri separati in crisi e madri in difficoltà : mercoledì ad Hashtag24 - : In studio con Riccardo Bocca, il presidente dell'associazione "Padri separati" Tiziana Franchi; l'avvocato matrimonialista Stefano Molfino e il giornalista Domenico Iannacone

Parma - apre la nuova casa dei padri separati : "Vi aspettiamo" : Ha preso il via, nel giorno della festa della mamma, il servizio di ospitalità di soccorso per i papà e i loro figli