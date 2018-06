I giudici | sì al Travel ban Trump | wow

ilgiornale

: RT @Radio3tweet: La decisione della #CorteSuprema #USA è arrivata dopo un forte dibattito tra i giudici, sottolinea il @nytimes https://t.c… - pierdos2000 : RT @Radio3tweet: La decisione della #CorteSuprema #USA è arrivata dopo un forte dibattito tra i giudici, sottolinea il @nytimes https://t.c… - radio3mondo : RT @Radio3tweet: La decisione della #CorteSuprema #USA è arrivata dopo un forte dibattito tra i giudici, sottolinea il @nytimes https://t.c… - Lidia12740900 : RT @Radio3tweet: La decisione della #CorteSuprema #USA è arrivata dopo un forte dibattito tra i giudici, sottolinea il @nytimes https://t.c… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) E The Donald incassa anche un raro endorsement dal mondo di Hollywood: il regista David Lynch in un'intervista al Guardian ha detto chepotrebbe passare alla storia come uno dei più grandi ...