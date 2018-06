eurogamer

: I giochi mobile vanno rispettati al pari di quelli console #EA - Eurogamer_it : I giochi mobile vanno rispettati al pari di quelli console #EA - HDblog : Snapchat potrebbe integrare in autunno una nuova piattaforma di giochi - arocco1992 : Snapchat potrebbe integrare in autunno una nuova piattaforma di giochi Snap starebbe testando una nuova piattafor… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il Chief Design Officer di Electronic Arts si è lasciato in qualche interessante dichiarazione in merito aiper dispositivi mobili, riporta Gamesindustry.Secondo Patrick Soderlund infatti il mercatoè cambiato negli ultimi anni ed oggi è meritevole più che mai di una particolare considerazione. "La piattaformaè la più grande al mondo al giorno d'oggi", e non a caso EA in occasione dell'E3 2018 ha presentato ungame, stiamo parlando di Command & Conquer: Rivals, variante per cellulare del franchise nato su PC."Gli strategici in tempo reale sono ancorarilevanti nel mercato e presenti per la maggior parte su PC. Se possiamo ottenere un RTS come si deve percrediamo che questo potrebbe raggiungere milioni di persone nel mondo, ed è proprio questo che ci da motivazione nel proseguire". Egli ha inoltre aggiunto che giungeremo al punto in cui ...