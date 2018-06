I film in concorso al Giffoni Film Festival 2018 | in gara anche undici italiani

Recensione Dogman - film di Matteo Garrone sul “Canaro” in concorso a Cannes 2018 : La Recensione del film “Dogman” di Matteo Garrone, nelle sale da giovedì 17 maggio 2018 e in concorso al Festival di Cannes. Marcello è un uomo esile che gestisce una toeletta per cani, dove li lava, cura e acconcia, riscontrando anche un certo successo. Tutti gli vogliono bene, dai suoi dirimpettai di negozio sino all’amore della figlia, tra questi c’è anche un omone che è eccessivamente presente nella sua vita: Simone, detto ...

Oltre 10 minuti di applausi per il film di Alice Rohrwacher - film italiano in concorso a Cannes : Oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, poco fa al Grand Theatre Lumiere di Cannes, di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, primo film italiano del programma in competizione per la Palma d'Oro.Alba Rohrwacher, che è nel cast del film, si è commossa durante il tributo della sala. Anche all'uscita del cast dalla proiezione ci sono stati applausi ripetuti. Ad accompagnare il film, seppure in disparte, anche Roberto ...

Cannes 71 : tutto sui film italiani in concorso e non : Non sono poi così pochi gli italiani alla 71ma edizione del festival di Cannes: sono ben sette opere, tra lungometraggi e corti, sparse in quasi tutte le sezioni. Si parte oggi con Samouni Road di Stefano Savona che vanta le meravigliose animazioni di Simone Massi, ormai una garanzia nel settore. Tra l’onirico e il poetico raccontano la vicenda di una famiglia sterminata a Gaza nel 2009 quasi per intero. Ventinove morti ammazzati, a cui il ...

«Lazzaro felice» : il trailer del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes : Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando ...

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.

Dogman - il nuovo film di Matteo Garrone in concorso a Cannes : ... un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane ...

Dogman - il nuovo film di Matteo Garrone in concorso a Cannes : Indietro 28 aprile 2018 2018-04-28T14:08:47+00:00 ROMA – Il cinema di Matteo Garrone torna al Festival di Cannes con Dogman, nelle sale il prossimo 17 maggio.Un film che “si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera accaduto trent’anni fa”, spiega il regista, “ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice […]