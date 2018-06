I dieci punti del piano Conte sui migranti

Identità e valori - la sinistra vada oltre la sinistra. E riparta da zero dieci punti : In Dieci punti come dovrebbe essere il partito della nuova opposizione di domani, lontano parente del Pd di oggi

Identità e valori - la sinistra vada oltre la sinistra. E riparta da zero dieci punti : In Dieci punti come dovrebbe essere il partito della nuova opposizione di domani, lontano parente del Pd di oggi

Bruxelles - terminato vertice Ue sui migranti/ I dieci punti della proposta di Conte per superare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Migranti - vertice UE : Giuseppe Conte a Bruxelles con una proposta in dieci punti : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato oggi a Bruxelles per l'atteso vertice informare dell'Unione Europea che dovrà spianare la strada alla discussione del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno prossimi. Conte, accompagnato dal portavoce Rocco Casalino, ha portato il documento "Strategia europea multilivello", a tutti gli effetti un piano italiano per la gestione dei flussi migratori. Un piano in dieci obiettivi che il ...

Vertice Ue sui migranti - ecco la proposta italiana in dieci punti : ecco i dieci punti della proposta italiana presenta al Vertice Ue di Bruxelles dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 1. Intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi terzi da cui ...

Sviluppo imprese Ragusa e i dieci punti della Cna : Per la Cna lo Sviluppo delle piccole e medie imprese locali passa attraverso dieci punti sui quali sono stati invitati a rispondere i candidati

Nel teardown di iFixit OnePlus 6 insegue 5T e 5 : appena cinque punti su dieci : Belle le novità estetiche di OnePlus 6. Ma se una volta finita la garanzia qualcosa dovesse cedere, sarebbe semplice smontarlo e ripararlo da sé? L'articolo Nel teardown di iFixit OnePlus 6 insegue 5T e 5: appena cinque punti su dieci proviene da TuttoAndroid.

Di Maio incontra Salvini - accordo sui primi dieci punti. Divergenze sull’Ilva : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Di Maio incontra Salvini - accordo sui primi dieci punti. Pronta la bozza del contratto : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Ubriaco sulla A26 - via dieci punti della patente : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ubriaco sulla A26, via dieci ...

I dieci punti del contratto M5S proposto a Lega e Pd : Le proposte a Lega e Pd: l’Italia tiene fede agli impegni europei. C’è il reddito di cittadinanza ma con un altro nome. Non si parla di Fornero e vaccini

Di Maio : 'Ecco i dieci punti del contratto M5S' : Come emerge anche dal documento, il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Governo : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve