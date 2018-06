I confini della rabbia

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Migranti - ipotesi hotspot in Niger : da dove nasce la proposta della costruzione dei centri fuori dai confini della Libia : E’ “Niger” la parola chiave per interpretare lo scambio di interventi avvenuti sul tema degli “hotspot” e dei “centri di accoglienza” per Migranti durante la conferenza stampa congiunta tra Matteo Salvini e Ahmed Maitig. C’è una discrepanza evidente tra quanto affermato dal ministro dell’Interno italiano (“Creare degli hotspot, dei centri di accoglienza ai confini sud della Libia per ...

Salvini 'sposta' gli hotspot a sud dei confini della Libia : Il ministro dell'Interno: ora l'Europa discuterà una proposta italiana. Facilitare gli arrivi di chi fugge dalla guerra, non di altri - Dopo il no libico agli hotspot nel sud della Libia, Salvini di ...

Germania - polizia bavarese farà i controlli ai confini della regione : La polizia bavarese potrà fare i controlli ai confini della Baviera nell'ambito delle sue mansioni. Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Horst Seehofer, in una riunione della Csu a Monaco. Il ...

Raz & the tribe - su Sky la seconda puntata della docuserie : Raz Degan con Piero Pelu in Indonesia ai confini della civiltà : Lunedi 11 giugno alle 23.15 in prima tv su Sky Atlantic, seconda tappa di Raz & the tribe, la docuserie che segue Raz Degan alla scoperta di territori selvaggi e suggestivi per conoscere da vicino alcune delle ultime tribù primitive rimaste nel pianetaDopo aver accolto Asia Argento in Etiopia, Raz Degan volerà questa volta a Sumatra (Indonesia) e in particolare l’isola di Siberut, la più grande del selvaggio arcipelago di Mentawai. Qui, ...

Chiara Francini : «I nuovi confini della famiglia - oggi» - in tv con Love me gender : Chiara Francini è come un'equilibrista in grado di tenere insieme tanti mestieri senza trascurarne nessuno. Attrice e scrittrice, torna stasera su LaF , Sky 135, anche in qualità di conduttrice - dopo ...

Pianeta 9 - così è caduta l’ipotesi della sua esistenza. Ecco perché c’è tanto movimento ai confini del Sistema solare : Un anno fa i dubbi sulla sua esistenza, oggi cade l’ipotesi del misterioso Pianeta 9. La nuova teoria in grado di spiegare alcune anomalie nel movimento dei corpi celesti ai confini del Sistema solare si basa sui loro movimenti caotici, simili a quelli che si osservano nella pista di un autoscontro. La teoria si deve ai ricercatori dell’università del Colorado a Boulder, coordinati dall’astrofisico Jacob Fleisig, che l’hanno presentata a Denver ...

«Raz and the Tribe» : Raz Degan e Asia Argento ai confini della civiltà : «Il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando». È con questa massima di Tarkovskij che Raz Degan debutta su Sky Atlantic, capello da cowboy, fisico invidiabile, accento inconfondibile e animo puro, pronto a imbattersi nelle avventure più straordinarie. In Raz and the Tribe, primo programma che lo vede protagonista dopo il trionfo dell’Isola dei famosi di ...

«Giovani - andate fino ai confini della terra» : Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: 'Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo''. Ma non basta esistere, bisogna annunciare Cristo. 'Cari giovani'...

Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada patetica in una trama ai confini della realtà : Il Capitano Maria La tv a volte mette davanti a dei casi, davanti ai quali è difficile dare una spiegazione. Sono i “misteri” dell’auditel, che premiano a piene mani programmi che, invece, analizzati un pezzo alla volta, lasciano profondamente a desiderare. E’ il caso de Il Capitano Maria, la fiction di Rai 1 che sta registrando ascolti molto alti, a fronte di una trama inverosimile ed una protagonista ormai limitata dai ...

Dopo il Gran Sasso le Ande - un'avventura ai confini della terra : ... le condizioni climatiche estreme e sempre mutevoli, il vento incessante e sfiancante, fanno della Patagonia una delle poche regioni al mondo in grado di trasmettere la sensazione di trovarsi ai ...